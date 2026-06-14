El Ejército Argentino dio un nuevo paso en su proceso de modernización con la adjudicación de una millonaria compra destinada a renovar parte de su flota terrestre. La operación contempla la incorporación de cientos de vehículos tácticos preparados para operar en distintos terrenos y condiciones extremas.

La adquisición fue oficializada a través del sistema de contrataciones del Estado y representa una de las inversiones más significativas realizadas recientemente para fortalecer la movilidad y el apoyo logístico de la fuerza.

Cuántos camiones comprará el Ejército Argentino

El proyecto prevé la incorporación de 400 camiones militares Mercedes-Benz Unimog U4000 con tracción 4x4, unidades especialmente diseñadas para misiones de transporte, abastecimiento y despliegue operativo.

La contratación fue adjudicada a Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina por un monto superior a los 88 millones de dólares.

Además de los vehículos, el acuerdo incluye:

Equipamiento complementario.

Juegos de herramientas.

Repuestos específicos.

Equipos de diagnóstico.

Capacitación para conductores y personal técnico.

Formación para tareas de mantenimiento.

Por qué son importantes los Unimog U4000

Los Unimog U4000 son reconocidos internacionalmente por su capacidad para desplazarse en terrenos complejos donde los vehículos convencionales presentan limitaciones.

Zona Militar

Gracias a su diseño, pueden operar en:

Caminos de montaña.

Terrenos inundados.

Zonas rurales de difícil acceso.

Ambientes con barro, arena o nieve.

Operaciones logísticas de larga distancia.

Estas características los convierten en una herramienta clave para tareas militares, misiones de asistencia ante emergencias y despliegues en regiones alejadas de los principales centros urbanos.

Una renovación que ya comenzó

La adjudicación llega en un contexto en el que el Ejército ya comenzó a incorporar las primeras unidades de este modelo.

Algunos de estos vehículos fueron exhibidos recientemente durante las actividades organizadas por el Día del Ejército Argentino, donde se presentaron distintos equipos destinados a reforzar las capacidades operativas de la fuerza.

Según la planificación oficial, las nuevas unidades se irán entregando de manera escalonada a lo largo del período contractual previsto.

Qué busca mejorar el Ejército con esta inversión

La incorporación de estos camiones forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar el parque automotor militar y reemplazar vehículos con décadas de servicio.

El objetivo es contar con medios de transporte más confiables, eficientes y preparados para responder a diferentes escenarios operativos.

Los nuevos camiones estarán destinados principalmente a:

Transporte de personal.

Traslado de materiales y suministros.

Apoyo logístico.

Operaciones tácticas.

Asistencia en emergencias y catástrofes.

Con esta adquisición, el Ejército Argentino busca incrementar su capacidad de movilidad terrestre y mejorar la respuesta ante misiones tanto militares como de apoyo a la comunidad.

Cómo seguirá el proceso

Tras la adjudicación formal, las próximas etapas estarán vinculadas con la emisión de órdenes de compra, la recepción de los vehículos y su posterior distribución entre distintas unidades de la fuerza.

La operación tendrá una vigencia contractual de 12 meses y será monitoreada a medida que avancen las entregas previstas dentro del programa de modernización.