Paro confirmado | Docentes anunciaron la medida de fuerza y no habrá clases para todos los alumnos este lunes 8 de junio

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El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y ATE Tigre confirmaron un paro de actividades para el lunes 8 de junio en todas las escuelas del partido de Tigre. La medida de fuerza afecta a todos los niveles educativos del distrito y no habrá clases para ningún alumno.

El motivo es concreto: el jueves 4 de junio, una maestra del Jardín de Infantes N°915 de Pacheco fue agredida físicamente dentro del establecimiento.

El hecho desencadenó la convocatoria gremial, que enmarcó el episodio dentro de lo que describió como “reiterados hechos de violencia hacia las escuelas en Tigre” .

Por qué los gremios decidieron ir al paro

En el comunicado oficial, SUTEBA y ATE Tigre señalaron que la agresión a la maestra jardinera no es un hecho aislado. Según la convocatoria, la comunidad educativa del distrito sufre episodios de violencia en forma recurrente y la situación llegó a un punto de quiebre con el ataque físico del jueves.

Una maestra del Jardín de Infantes N°915 de Pacheco fue agredida físicamente dentro del establecimiento. EFE / Bernardo Rodríguez

El paro es la respuesta gremial ante la falta de respuestas institucionales suficientes frente a este tipo de situaciones. La medida busca visibilizar el problema y reclamar condiciones de trabajo seguras para los docentes de todas las escuelas tigrenses.

Qué pasa el lunes en las escuelas de Tigre

Las familias con hijos en establecimientos educativos del municipio de Tigre, tanto de nivel inicial como primario y secundario, deben tener en cuenta lo siguiente:

No habrá clases en ningún nivel el lunes 8 de junio en el partido de Tigre.

La medida afecta a todas las escuelas del distrito , públicas y privadas con personal adherido al sindicato.

El paro no alcanza a otros municipios del conurbano bonaerense ni a la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, no hay información oficial sobre negociaciones o suspensión de la medida. Si la situación cambia antes del lunes, los canales de comunicación de las escuelas y los gremios serán los primeros en informarlo.

La violencia escolar es un problema que viene creciendo en distintos puntos del conurbano y este episodio en Tigre pone el foco nuevamente en la necesidad de protocolos de seguridad más sólidos dentro de los establecimientos educativos.