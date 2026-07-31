El presidente Javier Milei aseguró este viernes que “es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen que nos salvó Estados Unidos”, en relación al swap de monedas por u$s 20.000 millones durante la tensión cambiaria en 2025 y antes de las elecciones de medio término.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que “de los u$s 70 mil millones, Estados Unidos aportó u$s 2.500 millones. Es menos del 5%. Es deshonesto decir que de una torta de 100, nos salvó porque aportó el 3%, es una cargada”.

Asimismo, se refirió a lo que calificó de “corrida cambiaria”, ocurrida durante el año anterior. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios, hay periodistas que tienen intereses. Si vos mirás el mayorista, claramente hubo meses hasta de deflación. Nosotros teníamos 1,5% hasta mitad del año pasado. En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pudiera superar una corrida de u$s 41 mil millones. Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a u$s 70 mil millones", analizó en diálogo con Mariana Brey por Telefe.

Milei: “Para mí, Adorni es honesto”

En medio de las denuncias que salpican al exvocero presidencial Manuel Adornir, Javier Milei le ratificó su plena confianza política. El Presidente buscó despejar cualquier rumor de interna al asegurar que mantiene la mejor relación con el exfuncionario y destacar su valoración personal sobre él: “Para mí, Adorni es honesto”, afirmó de forma tajante.

Asimismo, Milei minimizó el alcance de las acusaciones y prefirió cargar contra los medios de comunicación. En ese sentido, consideró que las denuncias tomaron un volumen desmedido debido al enfrentamiento del exvocero con la prensa: “Me parece desproporcionado todo lo que se dijo en este tramo, solo porque tocó el ego de los periodistas”, afirmó. Sin embargo, aclaró que es “absolutamente respetuoso de lo que determina la Justicia”, en relación a las causas judiciales.

“Creo que es inocente y las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, remarcó.

La polémica por la bandera de Malvinas en el Mundial

En medio de la extensa entrevista, el mandatario fue consultado por la controversia que se generó por la imagen de los jugadores de la Selección argentina con la bandera que decía “Las malvinas son argentinas”.

Con respecto a eso, Milei marcó una distinción drástica entre los gestos de los futbolistas y el rol de la política. “Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego . Lo que no se puede permitir es que eso le pase a un político”, sostuvo, al advertir que un funcionario tiene prohibido emitir discursos que escalen en tensión: “Usted no puede hacer declaraciones equivalentes a una declaración de guerra”.

La bandera que exhibieron los jugadores en la semifinal del Mundial 2026. Foto: EFE.

De este modo, el Jefe de Estado reafirmó la vía diplomática como el único carril válido para avanzar en el reclamo soberano y relativizó el impacto de la épica popular. “En el gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado no nos devolvieron las Malvinas”, aseguró, para luego ponderar la gestión de la Cancillería: “Los mayores avances de la historia en el tema los hemos logrado nosotros”.

Además, destacó que la política exterior argentina logró respaldo internacional para el reclamo. “Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”, dijo, y agregó que Estados Unidos, China y sectores de la sociedad británica se manifestaron a favor de la posición argentina.