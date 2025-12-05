Este viernes la Selección argentina conocerá sus primeros rivales en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México tras el sorteo que definirá los grupos, las sedes y los horarios de cada partido de la primera ronda de la Copa del Mundo, aunque esta vez habrá un formato diferente al tradicional.

El evento tendrá lugar Kennedy Center de Washington, Estados Unidos y la ceremonia podrá seguirse en directo por internet o por televisión. La particularidad de este encuentro es que será la primera competencia global de fútbol con 48 selecciones, es decir que, en vez de los tradicionales 8 grupos, habrá 12.

Por otro lado, se clasificarán a 16vos de final no solo los mejores primeros y segundos de cada zona, sino también los ocho mejores terceros . Por eso, será importante conocer los potenciales cruces con rivales de otros grupos en la tanda que vendrá después, la eliminación directa.

Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: con quiénes jugará Argentina la fase de grupos

Pese a que las zonas se conocerán cuando comience el sorteo pasadas las 2 de la tarde de Argentina, ya se sabe que los países sede encabezarán algunos de los grupos como cabeza de serie.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se encuentra segunda en el ranking FIFA apenas por detrás de España. De esta manera, ya se sabe que estos dos equipos encabezarán sus zonas, así como Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El equipo argentino también conocerá las sedes de los partidos.

El grupo de Argentina

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador repechaje europeo 4.

Grupo B: Canadá, ganador repechaje europeo 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador repechaje europeo 2.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador repechaje europeo2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje internacional 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador repechaje internacional 1, Uzbekiztán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Los rivales del mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

La Selección Argentina conocerá sus rivales este viernes.

¿Cuándo y dónde jugará Argentina en el mundial 2026?

El mundial tendrá lugar en todo el continente norteamericano, pero Estados Unidos será la sede prinicpal con 11 de las 16 ciudades donde se disputará la competencia. En ese caso, será importante conocer si Argentina juega en localidades del lado oeste o este, ya que la diferencia horaria puede ser sustancial, así como los viajes.

Las 16 ciudades de partido (Destino de los hinchas)

Canadá: Vancouver y Toronto.

México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Estados Unidos: Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Los Ángeles, Atlanta, Kansas City, Boston, Philadelphia, Seattle, San Francisco Bay Area, Houston y Miami.

Los 3 partidos de Argentina

Fecha 1: vs. Argelia.

Fecha 2: vs. Austria.

Fecha 3: vs. Jordania.

Por otro lado, estos serán los estadios donde podrá competir Argentina: