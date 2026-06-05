La Selección argentina de fútbol volvió al primer lugar del ranking de la FIFA, en una buena noticia que llega acompañada de un mal presagio: desde su invención, quien llegaba en el primer lugar del listado nunca fue campeón del Mundial.

La vuelta al primer lugar de la clasificación mundial fue conseguida tras el empate en un amistoso entre las selecciones de España e Irak, además de la derrota de Francia, que poseían el primer puesto.

De todas formas, el combinado que conduce Lionel Scaloni no tiene garantizado el primer sitio, ya que debe disputar dos amistosos ante Honduras e Islandia, este sábado 6 de junio a las 21:00 y el martes 9 desde las 21:30, mientras que los españoles y franceses también tienen más amistosos en agenda.

Siendo un país “cabulero”, especialmente el grupo de jugadores que conforman el combinado que conduce Lionel Scaloni, la Selección argentina se enteró en los últimos minutos que volvió al primer lugar del ranking FIFA, una noticia que trae alegría y preocupación a partes iguales.

A raíz de la victoria obtenida en Qatar y en la Copa América, la Selección argentina se encamina como favorita al Mundial 2026. Reuters

Si bien es claramente una condición positiva y enorgullecedora que el seleccionado argentino haya vuelto al primer lugar del ranking mundial, en la actualización en vivo del mismo, la misma viene envuelta en un entramado de mala suerte: desde que se inventó la clasificación, a mediados de 1993, el seleccionado que llegaba en el primer lugar a una Copa del Mundo nunca pudo ser campeón.

El primer Mundial que contó con el sistema de posicionamiento por coeficientes que utiliza la FIFA fue el de Estados Unidos 1994. En el recordado certamen en el que el astro argentino Diego Armando Maradona fue apartado de la competencia por dopaje positivo, quien llegaba en el primer puesto era Alemania, mientras que además, el combinado argentino era octavo, pero el campeón fue Brasil, en el tercer puesto.

En 1998, antes del Mundial de Francia, la última actualización del sistema se dio el 20 de mayo. Con el seleccionado brasileño, campeón defensor, en el primer lugar, y Argentina en el sexto, el combinado nacional francés alzó la primera Copa del Mundo de su historia, en su segundo certamen como local, a pesar de ser considerada apenas la 18° mejor selección del momento.

Llegado Corea-Japón 2002, uno de los pocos Mundiales que comenzó en mayo, el sistema de la FIFA volvió a fallar. Mientras que el combinado argentino aparecía en el tercer puesto y ni siquiera pudo pasar la fase de grupos, de la mano del entrenador Marcelo Bielsa, quien estaba en el primer lugar era Francia pero el campeón volvió a ser Brasil, segundo en el listado.

El Mundial 2006 fue ganado por Italia, en su último título y previo a una racha desastrosa de eliminaciones en primera ronda y ausencias, aunque los italianos figuraban en el 13° lugar del listado. El líder era Brasil y Argentina casi queda afuera del top 10, en el noveno puesto.

La Copa del Mundo se mudó a África por primera vez en su historia para Sudáfrica 2010 y Brasil volvía a aparecer en el primer lugar pero el campeón fue España, que estaba segunda tras ser campeona de la Eurocopa 2008. Por su lado, el conjunto argentino dirigido por Maradona ocupaba el séptimo lugar.

En el Mundial de Brasil 2014, el combinado español aparecía situado en el primer lugar, siendo campeón defensor y bicampeón de Europa, aunque sufriría una durísima eliminación en primera ronda. La Alemania campeona estaba en el segundo puesto y Argentina, que se tuvo que conformar con la medalla de plata, aparecía en el quinto lugar, por detrás del seleccionado local y Portugal.

Para Rusia 2018 el primer lugar le pertenecían nuevamente a Alemania, que tampoco pasaría la fase de grupos, con el combinado argentino quinto, a pesar de la crisis futbolística que atravesaba, y Francia, que volvió a levantar la tan ansiada Copa del Mundo, estaba en el séptimo lugar. Además, al final de ese año se dio una rareza: la Selección de Bélgica, con grandes figuras como el delantero Eden Hazard o el mediocampista Kevin De Bruyne pero sin títulos, se subió al primer lugar del listado.

El Mundial de Qatar tuvo la particularidad de ser disputado en noviembre, con el calor imposibilitando que se juegue a mitad de año. Otra vez el primer puesto le perteneció a Brasil, aunque el resultado fue conocido: el equipo argentino, capitaneado por el astro Lionel Messi, alzó la tercer Copa del Mundo de su historia desde el tercer lugar del ranking