El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para sectores de Santiago del Estero este miércoles 4 de noviembre.

El aviso anticipa condiciones meteorológicas que pueden cambiar durante la jornada, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado.

El organismo detalla cuáles serán los principales riesgos y qué medidas deberán tener en cuenta los habitantes de las zonas afectadas.

¿Qué zonas de Santiago del Estero están bajo alerta amarilla?

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a la totalidad de la provincia de Santiago del Estero, donde se esperan tormentas de variada intensidad durante la jornada.

El SMN anticipa que las tormentas y los fenómenos meteorológicos pueden variar a lo largo de la jornada según la localidad, por lo que recomienda revisar el mapa oficial.

Granizo, viento de hasta 90 km/h y lluvias intensas: los fenómenos previstos

Alerta amarilla en Santiago del Estero. Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo prevé que durante las tormentas puede caer abundante cantidad de agua en períodos cortos. Para los sectores bajo alerta, el SMN prevé precipitaciones acumuladas de entre 30 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

A las lluvias se sumarán otros fenómenos asociados a las tormentas fuertes. El pronóstico contempla ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

La combinación de estos factores podría provocar anegamientos temporarios, caída de ramas y complicaciones para circular por las zonas afectadas. Por este motivo, se recomienda evitar las actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas más intensas.

Las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, el organismo difunde una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos y evitar accidentes.

Las medidas de prevención del organismo, son: