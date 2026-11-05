El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para La Pampa durante este jueves 5 de noviembre.

La advertencia alcanza a sectores de la provincia y anticipa condiciones meteorológicas que podrían complicar las actividades cotidianas.

Además, informó cuáles serán las condiciones previstas y qué características podrían alcanzar las tormentas durante la jornada.

Alerta amarilla por tormentas en La Pampa: qué fenómenos se esperan

Según el mapa oficial del SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes según la localidad.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en La Pampa para este jueves 5 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo advirtió que estos fenómenos podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

En cuanto a las lluvias, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Alerta por viento en La Pampa: ráfagas de hasta 80 km/h

Más allá de las tormentas, el organismo meteorológico emitió una advertencia amarilla por vientos del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

5 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-40 mm (La Pampa) 🟨 10-30 mm (Chubut) 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 🌧️ Lluvia 🟨 10-30 mm ​🌬️ Zonda 🟨 30-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/OnXgE5Ugfj — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 5, 2026

El dato más importante son las ráfagas, que podrían alcanzar los 80 km/h y generar condiciones adversas en las zonas alcanzadas por el aviso.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana (SAT) indica la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Esto significa que las condiciones previstas pueden generar inconvenientes y requieren que los habitantes de las zonas afectadas estén informados.

Además, la intensidad de los fenómenos puede variar entre las distintas localidades alcanzadas por el aviso.

Qué recomendaciones emite el SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas fuertes y ráfagas intensas, el organismo difunde una serie de medidas preventivas:

Evitá salir mientras se desarrollan las tormentas.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros para evitar obstrucciones.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua en tu vivienda, siempre que sea seguro hacerlo.

Si estás al aire libre cuando comienza la tormenta, buscá refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

También es importante chequear el mapa oficial del organismo, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar según la región afectada y el avance de la jornada.