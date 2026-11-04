El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud.

Ante los operativos de seguridad y las convocatorias masivas en la vía pública previstas por la estadía del sumo pontífice en la región, el comportamiento del tiempo resulta una variable clave para los fieles y vecinos que se desplacen por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano.

El pronóstico oficial indica condiciones de tiempo estable y nula probabilidad de precipitaciones, por lo que se descarta la necesidad de utilizar ropa impermeable o pilotos durante los eventos al aire libre.

Cómo estará el clima el domingo 8 durante la primera jornada de actividades

La jornada del domingo 8 comenzará con un ambiente frío a fresco durante las primeras horas de la mañana, registrando una temperatura mínima de 9°. Con el paso de las horas y el sol a pleno (0% de probabilidad de lluvias), las marcas térmicas ascenderán de manera paulatina hasta alcanzar una máxima de 21° por la tarde.

Los vientos soplarán leves, oscilando entre los 0 y 12 km/h desde el sector sudoeste y este, lo que configurará una tarde agradable pero que exigirá abrigarse hacia la noche o en el comienzo del día.

Visita del Papa León XIV: cómo viajar a Córdoba y cómo llegar a Escuela de Aviación Militar donde dará su misa. Instagram / pontifex

Qué temperaturas se esperan para el lunes 9 en la Ciudad y el conurbano

Para el lunes 9 se mantendrá la estabilidad atmosférica, aunque con un leve ascenso en las temperaturas medias. La mañana se presentará templada, con una mínima de 13°, mientras que por la tarde la máxima escalará hasta los 23°.

El cielo permanecerá completamente despejado durante la primera mitad del día y pasará a parcialmente nublado hacia la tarde , manteniendo un 0% de chances de precipitaciones. Los vientos se afianzarán desde el sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Abrigo en capas: la recomendación clave para asistir a los eventos masivos

Frente al panorama térmico informado, los especialistas sugieren adoptar una vestimenta en capas o “tipo cebolla” para adaptarse a las variaciones del día: