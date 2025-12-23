Por las fiestas de fin de año, habrá cambios importantes en los servicios públicos para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De esta manera, habrá que estar atento a los cronogramas especiales de Nochebuena y Navidad.

Justamente, desde el gobierno porteño confirmaron cómo funcionará el transporte público , los hospitales, la administración pública, la recolección de basura y los peajes, entre otras prestaciones .

Transporte público: Premetro, subtes y Ecobici

Tanto el subte como el premetro funcionarán en horario especial los días 24 y 25 de diciembre: desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para conocer el detalle línea por línea, se puede consultar el sitio oficial de Emova.

Por su parte, el sistema Ecobici tendrá disponibilidad diferente según el día:

El 24 estarán habilitados los pases básicos, todos los intensivos (viaje único, diario y mensual) y los turísticos (viaje único y diario).

El 25 solo permanecerán activos los pases intensivos de mensualidad, los recreativos (único y diario) y los turísticos (único y diario).

Peajes

Operan con normalidad, pero la hora pico se tomará como el horario de fin de semana: de 11 a 15 y de 17 a 21 en sentido Centro.

VTV, licencias y trámites

Según informó el Gobierno de la Ciudad, durante los dos días feriados permanecerán cerradas:

La sede Roca del Registro de Licencias para Conducir

La pista de aprendizaje

Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Asimismo, la Dirección General de Infracciones no prestará atención al público en esas fechas.

Hospitales y salud

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que las guardias y las áreas de mayor complejidad de todos los hospitales permanecerán funcionando las 24 horas durante ambos días feriados.

Los consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) permanecerán cerrados. De esta forma, únicamente los servicios de emergencia estarán disponibles para atender casos críticos.

Administración pública y sedes comunales

Tanto la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) como la Dirección General de Rentas permanecerán cerradas los dos días feriados.

Las sedes comunales tampoco atenderán al público el 24 y 25 de diciembre. En el Registro Civil solo funcionará la guardia de defunciones, de 8 a 12 hs.

Recolección de basura

El 24 de diciembre no habrá servicio de recolección de basura. El día 25, en cambio, la recolección se realizará con el horario y recorrido habituales. Información importante para los vecinos que deseen organizar la disposición de sus residuos.

Estacionamiento en calles y avenidas

En cuanto al estacionamiento, las autoridades de la ciudad informaron que durante estos dos días se permitirá estacionar en avenidas y calles donde habitualmente está prohibido de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas.

© ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO.COM

Además, el sistema de estacionamiento medido quedará suspendido completamente en ambas jornadas. Sin embargo, sigue estando prohibido estacionar en pasajes, vías de colectivos, calles de convivencia y espacios cercanos a ciclovías.

Policía, seguridad y bomberos

Los servicios de Policía de la Ciudad, Bomberos, Emergencias (911), Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias (103) funcionarán con guardias permanentes las 24 horas del día. De esta forma, las autoridades aseguran atención inmediata ante cualquier situación de emergencia.

Bancos y servicios financieros

El sistema financiero argentino también se verá impactado por estas fechas. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre, y extendió la recomendación a todas las entidades bancarias y casas de cambio del país. Las sucursales permanecerán cerradas tanto el 24 como el 25 de diciembre.

Sin embargo, los clientes contarán con varias alternativas disponibles: pagos y transferencias mediante tarjetas de débito, home banking, billeteras electrónicas y apps de banca móvil funcionarán con normalidad.

Además, se reforzará la carga de efectivo en cajeros automáticos y se mantendrá la posibilidad de retirar dinero en efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al servicio, presentando únicamente el DNI y la tarjeta de débito.