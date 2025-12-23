Aumentos en el transporte: cuánto van a costar en 2026

El costo del transporte público en el AMBA no deja de crecer y seguirá en alza durante 2026. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), en los últimos dos años el gasto en movilidad aumentó 937%, impulsado por la quita de subsidios y el incremento de los costos operativos.

Este escenario se profundizará con los esquemas de actualización que aplicarán la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

¿Cómo se ajustarán las tarifas en 2026?

En CABA, el boleto de colectivo se actualiza cada mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, más un 2% adicional.

Este mecanismo asegura subas reales todos los meses. El subte seguirá la misma lógica, aunque con un extra menor: IPC más 1%.

En la Provincia de Buenos Aires, el ajuste también se basa en el IPC del Gran Buenos Aires, con un plus del 2%. Además, en diciembre se aplicó un aumento extra del 10%, y se mantendrá la fórmula mensual durante todo 2026.

¿Cuánto costará viajar en colectivo y subte?

Colectivo en CABA: hoy cuesta $ 594. En marzo subirá a $ 660 y cerrará el año en $ 897.

Colectivo en Provincia: el boleto vale $ 658. En enero pasará a $ 688, en marzo a $ 748 y en diciembre llegará a $ 1.016.

Subte: se mantiene en $ 1.206 hasta febrero, subirá a $ 1.336 en marzo y alcanzará $ 1.664 en diciembre.

Por ahora, el sistema ferroviario sigue congelado desde septiembre de 2024, sin anuncios de cambios.

Aumenta el transporte público: impacto en el bolsillo

El transporte público en el AMBA ya consume el 43% del salario, una proporción similar a la de ciudades como Bogotá o Montevideo. En diciembre, un hogar promedio destinó $ 83.196 a movilidad, un 48% más que el año anterior, muy por encima de la inflación proyectada (30%).

Este mes, el gasto subió 2,4%. La diferencia se explica porque los colectivos porteños aplicaron el esquema de ajuste (4,1%), mientras que las líneas interjurisdiccionales, a cargo de Nación, mantuvieron sus tarifas tras el aumento del 9,7% en noviembre.