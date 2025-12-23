Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un ciclón que se hará sentir durante la Nochebuena y seguirá en Navidad. De esta manera, varias provincias estarán afectadas por tormentas eléctricas y lluvias torrenciales, según el pronóstico del clima

Los fenómenos climáticos no solo afectarán a estas fechas especiales, sino que seguirán durante toda la semana. Por esta razón, se espera gran abundancia de agua.

Se aproxima un ciclón en Navidad: alerta roja por tormentas en todas estas provincias. Foto: SMN

Una por una, cómo estará el clima en cada provincia para Nochebuena

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche. Máxima de 33° C y mínimas de 22°.

Buenos Aires : parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche, con lluvias en gran parte de las localidades. Máximas de 33° C y mínimas de 18°.

Catamarca : lluvias en la zona de Tinogasta, Andalgalá, Belén y San Fernando del Valle de Catamarca. Máximas de 34° C y mínimas de 18°.

Chaco : tormentas aisladas en Resistencia y las demás jurisdicciones. Máximas de 31° C y mínimas de 23°.

Chubut : algo nublado durante todo el día en la provincia, aunque no se esperan lluvias. Máximas de 25° C y mínimas de 15°.

Córdoba : se esperan lluvias torrenciales para todos los partidos. Máximas de 34° C y mínimas de 21°.

Corrientes : lluvias durante todo el día en la provincia. Máximas de 31° y mínimas de 23°.

Entre Ríos : tormentas aisladas durante todo el día hasta la noche. Máximas de 31° C y mínimas de 21°.

Formosa : tormentas aisladas durante todo el día, por lo que sería una cena bajo techo. Máximas de 30° y mínimas de 24°.

Jujuy : a la noche, lluvias en San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Palpalá y la Quiaca. Máximas de 29° y mínimas de 16°.

La Pampa : se espera buen clima durante todo el día en la provincia, con máximas de 33° y mínimas de 21°.

La Rioja : se esperan lluvias para toda la provincia. Además, habrá tormentas para la madrugada del 25. Máximas de 33° y mínimas de 21°.

Mendoza : solo se esperan lluvias para la jurisdicción de San Martín, en las afueras de la capital. Máximas de 31° C y mínimas de 22°.

Misiones : serán tres días seguidos de lluvias, incluyendo la Nochebuena y Navidad. Máximas de 30° y mínimas de 22°.

Neuquén : algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 31° C y mínimas de 15°.

Río Negro : algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 26° C y mínimas de 14°.

Salta : tormentas aisladas por la noche y durante todo el 25 en la capital y Cachi. Máximas de 29° y mínimas de 17°.

San Juan : algo nublado durante todo el día, con lluvias solo en San José de Jachal. Máximas de 32° y mínimas de 22°.

San Luis : noche lluviosa con chaparrones en la capital y alrededores. Máximas de 31° y mínimas de 23°.

Santa Cruz : algo nublado pero sin lluvias. Máximas de 12° y mínimas de 7°.

Santa Fe : tormentas en toda la provincia por la noche y seguirán el 25 en el norte. Máximas de 35° C y mínimas de 22°.

Santiago del Estero : gran probabilidad de tormentas en toda la jurisdicción. Máximas de 35° C y mínimas de 23°.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : lluvias aisladas en Ushuaia y Tolhuin durante todo el 24 y madrugada del 25. Máximas de 10° y mínimas de 4°.

Tucumán: lluvias para el 24 a la noche y para la madrugada del 25. Máximas de 35° y mínimas de 23°.

¿Qué efectos se esperan con el ciclón?

De acuerdo al SMN, estas provincias estarán bajo una alerta amarilla, por lo que indicaron que las zonas serán afectadas por “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

A su vez, estos fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por último, los valores de precipitación se mantendrán entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.