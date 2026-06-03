El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) y la editorial El Gato y la Caja lanzaron “Buenos Aires desafía al futuro”, una convocatoria destinada a jóvenes que quieran presentar propuestas innovadoras para abordar desafíos vinculados con la vivienda y el bienestar urbano en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa permanecerá abierta entre el 1 y el 19 de junio y está orientada a grupos integrados por entre tres y siete personas de entre 18 y 35 años. Los proyectos seleccionados participarán de un proceso de incubación de diez semanas, durante el cual recibirán asesoramiento técnico, mentorías en comunicación y visibilidad institucional.

La convocatoria está orientada a iniciativas que aún no hayan sido implementadas y que se encuentren en una etapa inicial de desarrollo.

Según las bases del programa, las propuestas deberán abordar alguno de dos grandes ejes temáticos: vivienda y transformación urbana —incluyendo cuestiones vinculadas al acceso a la vivienda, nuevas formas de habitar y la revitalización de áreas degradadas— o bienestar urbano y vida comunitaria, con foco en la integración social, la convivencia y el acceso equitativo a oportunidades urbanas. Además, deberán contemplar una orientación hacia la acción pública, ya sea a través de iniciativas estatales, esquemas de articulación público-privada o mecanismos impulsados desde el sector público.

Según informaron los organizadores, la convocatoria busca identificar y potenciar ideas que interpelen los desafíos urbanos desde perspectivas novedosas. Las bases y condiciones para participar se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la iniciativa.

El presidente del CESBA, Manuel Socías, sostuvo que “Buenos Aires atraviesa una profunda y acelerada transformación. Se sacude desde sus cimientos: cambia su demografía, cambian sus formas de habitar, de trabajar, de consumir, de vincularnos”.

En ese contexto, afirmó que la propuesta constituye “un llamado a la imaginación política”, en busca de ideas “utópicas, delirantes, imposibles” que contribuyan a ampliar el debate sobre el futuro urbano y la conversación pública en torno a la ciudad.

Desde El Gato y la Caja destacaron que la convocatoria se vincula con la forma en que la organización entiende el diseño y la construcción de escenarios futuros. “Abordamos el diseño como perspectiva y no sólo como herramienta. Como la capacidad de imaginar, disputar y construir futuros deseables. Por eso esta convocatoria nos representa”, señalaron.

Además, remarcaron que el proyecto les permite trasladar al territorio porteño algunas de las preguntas planteadas en trabajos anteriores. “En el libro Urbanofilia nos preguntamos por la experiencia de vivir en ciudades de la manera más amplia posible, sin centrarnos en ninguna ciudad en específico. Buenos Aires desafía al futuro es una oportunidad concreta de situar la mirada sobre un territorio específico: nuestra ciudad”, agregaron.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de un comité integrado por Manuel Socías, presidente del CESBA; Bárbara Rossen, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires; Álvaro García Resta, arquitecto y urbanista; Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima; y Felipe González, especialista en urbanismo de El Gato y la Caja.

El proceso de selección se desarrollará en tres etapas. En primer lugar se verificará el cumplimiento de los requisitos administrativos y de elegibilidad. Luego se realizará una preselección de hasta diez propuestas y, finalmente, el comité elegirá tres iniciativas para ingresar al programa de incubación, además de tres propuestas suplentes. Entre los criterios de evaluación figuran el carácter innovador y disruptivo de la idea, su factibilidad de implementación, la capacidad del equipo, la claridad de la propuesta y su contribución a una ciudad más sostenible y resiliente.

Con esta iniciativa, el CESBA busca fortalecer espacios de pensamiento, creación e intercambio orientados a generar nuevas respuestas para los desafíos de la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires y promover una agenda de futuro basada en la innovación y la participación de