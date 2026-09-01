Con la llegada de septiembre, vuelve una duda frecuente sobre cómo se pronuncia el mes: ¿se dice “septiembre” o “setiembre”? Aunque en Argentina la primera variante es ampliamente utilizada, la Real Academia Española (RAE) aclara que ambas formas son correctas.

La consulta suele aparecer cada año, especialmente en conversaciones cotidianas, publicaciones en redes sociales y textos escritos. Sin embargo, no se trata de un error de pronunciación ni de una deformación de la palabra.

¿Se puede decir septiembre y setiembre?

Sí. Según la Real Academia Española, es válido emplear tanto “septiembre” como “setiembre” en cualquier registro de la lengua.

La RAE indicó cuál es la pronunciación adecuada. IA Gemini

La forma “septiembre” es la grafía etimológica y proviene del latín September, -bris. Además, continúa siendo la variante mayoritaria en el mundo hispanohablante y la más utilizada en Argentina.

Por su parte, “setiembre” también está reconocida como una forma correcta . Su uso es especialmente frecuente en países como Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay.

¿Cuál es la forma más utilizada en Argentina?

En Argentina, la variante predominante es “septiembre”, tanto en el lenguaje cotidiano como en los medios de comunicación, documentos oficiales y textos formales.

Real Academia Española. Shutterstock

Por eso, aunque escuchar “setiembre” puede resultar menos habitual para los argentinos, no significa que sea incorrecto. Ambas palabras hacen referencia al mismo mes y cuentan con el aval de la normativa lingüística.

La diferencia responde principalmente a las preferencias de uso que fueron adoptando los distintos países hispanohablantes con el paso del tiempo .

Qué dice la RAE sobre septiembre y setiembre

La explicación oficial de la Real Academia Española es clara: las dos variantes son válidas y pueden utilizarse sin importar el nivel de formalidad del texto o la conversación.

De esta manera, quienes comiencen el mes diciendo “feliz septiembre” o “feliz setiembre” estarán utilizando formas correctas del español. En Argentina, sin embargo, “septiembre” sigue siendo la opción más extendida y reconocible.