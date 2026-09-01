Los montos de las multas se marcan por la Unidad Fija.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se actualizaron los montos correspondientes a las multas de tránsito.

Actualmente, las infracciones más altas son aquellas relacionadas a sobrepasar los límites de velocidad máxima permitida, conducir con alcohol en sangre o pasar semáforos en rojo.

Cuánto salen las multas en CABA en septiembre

Para la Ciudad de Buenos Aires, el costo de la Unidad Fija, el cual establece los parámetros del valor de las multas a partir del precio de medio litro de nafta de mayor octanaje, es de $949.99.

Los controles de tránsito son en diferentes puntos de la Ciudad. GCBA

Por lo tanto, cada valor de UF equivale a dicho monto y los costos de las infracciones son los siguientes:

Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50. $47.499,50.

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30.

No uso del cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.

Uso del celular (100 UF): $94.999.

Enviar mensajes de texto (200 UF): $189.998.

Facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $189.998.

Violar un semáforo (desde 300 UF hasta 1500 UF): desde $284.997 hasta $1.424.985.

Estacionar en sitios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF): $284.997.

Violar límite de velocidad máximo, circulando a más de 140 km, en cualquier vía (desde 400 a 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.

¿Van a subir las multas en septiembre?

La normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los valores de la Unidad Fija son semestrales.

En este sentido, la última actualización fue correspondiente al período comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre. Por tal motivo, el noveno mes del año podría tener un incremento, aunque aún no fue anunciado oficialmente.

Control de tránsito en CABA. GCBA

Cómo saber si tengo una infracción en CABA

Para conocer si un vehículo posee infracciones de tránsito y el scoring de una licencia de conducir de la Ciudad de Buenos Aires, se debe ingresar en el sitio oficial del GCBA.

Una vez dentro del sistema, se debe elegir:

Datos sobre una patente .

Datos sobre un documento.

En el caso de seleccionar la patente, se debe indicar el número de dominio del rodado, mientras que para el documento, se marca el DNI del titular de la licencia.