Un ladrón irrumpió durante la madrugada en un comercio gastronómico de Villa Devoto de una forma insólita. El delincuente atacó a cabezazos la puerta de entrada hasta destruir la estructura de vidrio. El particular episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió en el local Cucu Café ubicado sobre la calle Epecuén al 5000 de Buenos Aires . Los propietarios descubrieron el destrozo cuando llegaron por la mañana para abrir el negocio. El comercio gastronómico había sido inaugurado hace solo un mes por tres emprendedores.

¿Cómo fue el robo a cabezazos del café en Devoto?

Las imágenes mostraron al sospechoso arrojar primero una piedra contra la abertura principal. Luego el hombre golpeó la puerta directamente con la cabeza en repetidas oportunidades. Tras empujar con violencia la estructura de cristal, el agresor logró ingresar al local.

Una vez adentro, el asaltante caminó hacia el mostrador para adueñarse de la caja registradora, arrancó el dispositivo electrónico en cuestión de segundos y luegó se escapó. La secuencia duró muy poco tiempo y finalizó con la fuga a pie del individuo.

El delincuente extrajo el dinero guardado y descartó el artefacto a las pocas cuadras . Efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron la caja registradora vacía tirada en la calle. El total robado consistía únicamente en una pequeña suma destinada al cambio diario.

La denuncia policial y un caso que quedó sujeto a investigación

Los dueños manifestaron indignación por el daño provocado y la pérdida del día de trabajo. El seguro cubrió los gastos materiales correspondientes a la reposición del cristal destruido. Los damnificados difundieron el video en redes sociales para intentar identificar al responsable.

El caso quedó a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella de la Fiscalía Número 32. Personal de la Comisaría Vecinal 11 B inició las primeras diligencias en el lugar. Las autoridades analizan las imágenes de la zona para rastrear la ruta de escape.

El expediente penal fue iniciado bajo la carátula de robo en la Justicia nacional. La calificación prevé penas de prisión para quien se apodere ilegítimamente de bienes con fuerza. Las pericias buscan confirmar la identidad del hombre a través de las grabaciones registradas. La Policía busca determinar si el implicado actuó solo o con algún cómplice, aunque por el momento, no hay personas detenidas.