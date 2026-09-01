La tormenta del siglo se hará presente en septiembre: el país espera por lluvias fuertes, ráfagas de viento y granizo intenso. (Representación creada con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un comienzo de septiembre marcado por lluvias fuertes, descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en diferentes regiones de México. Las condiciones se mantendrán, con variaciones, entre el martes 1 y el viernes 4 de septiembre de 2026.

El pronóstico está relacionado con la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en altura y las ondas tropicales número 34 y 35. También se vigila un sistema en el océano Pacífico que podría evolucionar a tormenta tropical o huracán.

Atención: septiembre comienza con lluvias intensas en varios estados

De acuerdo con el aviso número 243 del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más importantes se concentrarán inicialmente en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Para el martes 1 de septiembre, el organismo proyectó lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En la Ciudad de México, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos, mientras que en otros estados las precipitaciones podrían alcanzar la categoría de fuertes.

El SMN prevé lluvias, viento y actividad eléctrica durante los primeros días de septiembre. Imagen: SMN.

Qué estados podrían registrar granizo y fuertes ráfagas de viento

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrán presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en entidades del occidente y centro del país. El aviso oficial no determina el tamaño ni califica al granizo como “intenso”.

Además, se pronostican rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur, según el día. En otras regiones, las ráfagas podrán ubicarse entre 30 y 60 kilómetros por hora.

Durante el miércoles 2 se esperan lluvias puntuales intensas en el este de Sonora. El jueves 3, esa categoría se concentrará en el norte y este de Sinaloa. Para el viernes 4, el pronóstico incluye acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Chiapas.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán ChatGPT

Cuáles son los principales riesgos durante las tormentas

El SMN advirtió que las precipitaciones intensas podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las ráfagas también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los principales fenómenos previstos son: