Oficial | El Gobierno suspenderá la licencia de conducir a quienes figuren en esta lista de faltas graves

El marco regulatorio de tránsito endureció las sanciones para los conductores que cometan infracciones consideradas de extrema gravedad o riesgo para la seguridad vial.

A través de las disposiciones establecidas en el Decreto 1350/2018, modificatorio del régimen de seguridad vial de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades pueden aplicar la inhabilitación directa y retirar el registro para manejar a quienes incumplan las normas vigentes.

La medida contempla desde suspensiones temporales hasta la obligación de realizar cursos de reeducación vial para intentar recuperar el registro.

Las infracciones graves que derivan en la quita del registro

La legislación detalla los casos específicos en los que un conductor queda sujeto a la inhabilitación para circular por la vía pública:

Conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias: Registrar alcoholemia positiva o negarse a realizar los controles preventivos correspondientes.

Exceso de velocidad severo y competencias no autorizadas: Superar holgadamente los límites permitidos o participar en picadas ilegales.

Reincidencia en faltas graves: Acumular sanciones firmes por maniobras peligrosas o faltas que pongan en riesgo la vida de terceros.

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Registro de sanciones y quita de puntos

El funcionamiento del sistema y la base de datos RUIT

Todas las resoluciones firmes e inhabilitaciones dispuestas por los juzgados de faltas son notificadas e incorporadas de manera automática al Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT).

Este mecanismo permite un seguimiento centralizado de los antecedentes de cada conductor en todo el territorio bonaerense, descontando puntos del scoring nacional y bloqueando la posibilidad de renovar la licencia mientras pese una sanción o declaración de rebeldía sobre el titular.

Los plazos de inhabilitación y requisitos para recuperar la licencia

La duración de la sanción varía según el tipo de infracción cometida, la gravedad de los hechos y la existencia de antecedentes en el Registro Único de Infractores de Tránsito.

Las inhabilitaciones pueden extenderse desde los 30 días hasta un máximo de 18 meses en los casos más severos.

Para volver a estar habilitado para manejar, el infractor sancionado deberá cumplir la totalidad del plazo fijado y rendir y aprobar de manera obligatoria un examen teórico y práctico enfocado en la reeducación vial.