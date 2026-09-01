Aunque el uso de billeteras virtuales y los pagos digitales creció con fuerza en los últimos años, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta habitual para quienes necesitan disponer de efectivo. Sin embargo, el monto que se puede retirar por día no es igual para todos los clientes y depende de cada banco.

De cara a septiembre, las principales entidades financieras mantienen distintos límites de extracción, aunque en algunos casos permiten solicitar una ampliación.

Los cajeros automáticos tienen límites diarios de extracción que pueden variar según el banco y el perfil del cliente.

Cuánto dinero se puede retirar del cajero automático en septiembre

Los límites diarios de extracción varían según el banco, el tipo de cuenta y el perfil del cliente. En algunas entidades, además, el monto disponible cambia si el retiro se realiza en un cajero automático propio o de otra red.

Entre los principales límites informados se encuentran:

Banco Límite por día Banco Nación $240.000, con ampliación hasta $500.000. Banco Provincia $400.000 Banco Ciudad $800.000 — ampliable a $1.200.000 Banco Galicia $400.000 en cajeros — hasta $4.000.000 en autoservicios ICBC $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio BBVA $2.100.000 Banco Macro $1.000.000 Santander $900.000 — hasta $1.700.000 Platinum/Black

Importante : estos límites pueden modificarse o quedar desactualizados, ya que dependen de cada banco, tipo de cuenta, tarjeta y canal de extracción. Por eso, antes de retirar dinero, conviene consultar el límite vigente directamente con la entidad bancaria y verificar si existe la posibilidad de ampliarlo.

¿Por qué los bancos establecen un límite de extracción diario en cajeros automáticos?

Los bancos establecen límites diarios de extracción en cajeros automáticos principalmente por seguridad y gestión de efectivo .

Reducen el riesgo de fraude o robo: si una tarjeta o cuenta es comprometida, el límite restringe cuánto dinero puede retirarse en un período determinado.

Protegen al cliente: permiten limitar las pérdidas ante una operación no autorizada.

Administran el efectivo disponible: los cajeros tienen una cantidad limitada de dinero y los bancos necesitan distribuirlo entre sus clientes.

Controlan las operaciones: los límites ayudan a gestionar grandes movimientos de efectivo y mantener el funcionamiento de la red de cajeros.

Se adaptan al perfil del cliente: algunos bancos permiten límites más altos según el tipo de cuenta, tarjeta, segmento o nivel de seguridad.