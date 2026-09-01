El cambio de estación ya comenzó a sentirse en Argentina y no solo por las variaciones de temperatura.

La radiación solar aumentó su intensidad y el índice ultravioleta (UV) alcanzó un nivel de riesgo 6 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fenómeno anticipa una progresión que continuará durante las próximas semanas . A medida que avance la temporada y el Sol gane altura en el cielo, la exposición a la radiación ultravioleta será cada vez más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

Alerta por radiación: qué significa que el índice UV haya llegado al nivel de riesgo 6

El índice UV es un indicador utilizado para medir la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre y permite conocer el nivel de riesgo asociado a la exposición al Sol.

En el AMBA, el registro alcanzó el nivel 6, considerado dentro de la categoría de riesgo alto. Esto significa que la exposición prolongada sin protección puede incrementar los efectos de la radiación sobre la piel.

Uno de los factores que explica este aumento es la posición del Sol. Según la información que trascendió, el ángulo de elevación solar llegó a los 47 grados, una marca que expone cómo los rayos comienzan a incidir con mayor intensidad sobre la superficie.

La radiación aumentará semana tras semana y el Sol será cada vez más intenso

EFE

La tendencia no se detendrá en los próximos días: con la transición hacia los meses más cálidos, el ángulo de elevación solar continuará aumentando y, con él, también crecerá la intensidad de la radiación.

La progresión prevista es de más de 2 grados cada siete días, lo que provocará un incremento gradual pero constante de la exposición solar.

El proceso continuará hasta el verano, cuando el Sol alcance una posición mucho más elevada. Hacia el solsticio de verano, el ángulo de elevación podría llegar a los 78 grados, el punto de máxima intensidad dentro de este ciclo estacional.

El horario más peligroso: cuándo la radiación solar alcanza su mayor intensidad

Por el momento, el período de mayor incidencia se concentra en una franja horaria específica.

Entre las 12 y las 14 horas, el Sol alcanza una posición más vertical y los rayos impactan con mayor intensidad. Es durante ese intervalo cuando la exposición directa puede resultar más fuerte.

A medida que se acerquen los meses de temperaturas elevadas, esta situación se volverá cada vez más relevante y el período de alta incidencia solar podría extenderse.

Qué precauciones tomar ante el aumento de la radiación UV

Ante el incremento progresivo del índice UV, los especialistas recomiendan extremar los cuidados frente a la exposición directa al Sol , especialmente durante las horas centrales del día.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Utilizar protección solar adecuada .

Evitar la exposición prolongada durante el mediodía.

Buscar espacios de sombra en los momentos de mayor intensidad.

Prestar especial atención a las personas con mayor vulnerabilidad frente a la exposición solar.

Reforzar los cuidados a medida que avance la temporada y aumente el índice UV.

El aumento de la radiación será uno de los cambios más notorios de las próximas semanas. Aunque todavía no hayan llegado las temperaturas más extremas del verano, el Sol ya comenzó a ganar fuerza y el índice UV continuará en ascenso, elevando progresivamente el riesgo de exposición.