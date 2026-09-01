La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para el viernes 4 de septiembre en rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. La medida comenzará a las 00:00 y se extenderá durante toda la jornada.

El paro afectará principalmente el funcionamiento de los tribunales y dependencias judiciales en todo el país. Sin embargo, quienes tengan que viajar ese día también deberán prestar atención a otra medida gremial prevista en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, que podría provocar demoras en algunos vuelos.

Paro nacional del viernes 4 de septiembre: qué servicios estarán afectados

La medida convocada por la UEJN es una huelga nacional de 24 horas que involucra a los empleados de la Justicia.

El reclamo surgió luego del avance del proyecto para transferir la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio también plantea reclamos vinculados con los salarios, la obra social y la defensa de la Justicia Nacional.

Por lo tanto, el principal impacto del paro estará en la atención y actividad judicial, con suspensión de las tareas habituales de los trabajadores que adhieran a la medida.

¿Habrá paro de colectivos el viernes 4 de septiembre?

Se aproxima un paro de la Justicia (foto: archivo).

No está previsto que el paro de la Justicia paralice el servicio de colectivos.

La medida de la UEJN corresponde exclusivamente al sector judicial, por lo que los colectivos no quedan alcanzados directamente por esta huelga.

En consecuencia, quienes necesiten trasladarse en transporte público podrán utilizar los colectivos de acuerdo con el esquema habitual, salvo que exista una medida independiente anunciada por los gremios del sector.

¿Qué pasará con los trenes durante el paro nacional?

La situación es similar con los trenes.

El paro de empleados judiciales no implica una interrupción del servicio ferroviario, ya que los trabajadores del sector ferroviario no forman parte de la convocatoria de la UEJN.

Por eso, el viernes 4 de septiembre los trenes deberían mantener su funcionamiento habitual, aunque siempre es recomendable consultar cualquier modificación puntual antes de viajar.

Alerta en Aeroparque y Ezeiza: qué pasará con los vuelos el viernes 4

El caso de los vuelos requiere especial atención porque existe otra medida de fuerza independiente que coincide con la jornada del paro judicial.

Trabajadores nucleados en ATE/ANAC realizarán asambleas y manifestaciones en Aeroparque y Ezeiza durante el jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

La medida no supone una paralización total de las operaciones, pero podría generar demoras en algunos vuelos.

El cronograma informado contempla dos franjas horarias:

De 9 a 12: turno de la mañana.

De 18 a 21: turno de la tarde.

Durante esos períodos podrían registrarse modificaciones en el normal desarrollo de algunas actividades aeroportuarias.

Por eso, los pasajeros con vuelos programados deberán consultar previamente el estado de su vuelo con la aerolínea.

Por qué hay paro de empleados judiciales el 4 de septiembre

El conflicto se intensificó después de que la Legislatura porteña aprobara el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada sobre la convocatoria, la UEJN decidió responder con una huelga nacional de 24 horas para expresar su rechazo al proceso y defender la continuidad de la Justicia Nacional.