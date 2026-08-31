Atención beneficiarios | Renta Ciudadana y Devolución del IVA cambiarán en septiembre: qué pasará con los pagos.

Los beneficiarios de Renta Ciudadana y Compensación del IVA deberán esperar hasta septiembre para recibir el cuarto ciclo de transferencias, luego de que Prosperidad Social reprogramara los pagos que estaban previstos inicialmente para comenzar el 21 de agosto de 2026.

La entidad informó que todavía no existe una fecha exacta para el inicio de los giros. El nuevo cronograma será anunciado cuando estén listas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias para realizar los pagos.

Renta Ciudadana: por qué se retrasaron los pagos

El cambio está relacionado con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema que comenzó a utilizarse desde el 1 de agosto de 2026 como instrumento de focalización de los programas y subsidios sociales.

Prosperidad Social realiza una revisión conjunta con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para analizar la aplicación del RUI y sus efectos sobre los hogares que actualmente reciben las transferencias.

La entidad advirtió que la aplicación de los nuevos criterios podría afectar la continuidad de las transferencias para cerca del 49% de los hogares beneficiarios.

La cifra representa una estimación sobre el posible impacto del cambio en los criterios de focalización. No significa que el 49% de los hogares ya haya perdido el subsidio. Prosperidad Social todavía analiza las condiciones de acceso y permanencia que deberán aplicarse durante la transición.

Cuándo será el próximo pago de Renta Ciudadana

El cuarto ciclo, que había sido anunciado para comenzar el 21 de agosto, quedó reprogramado para septiembre de 2026.

Por el momento, Prosperidad Social no informó el día exacto de comienzo ni el período durante el cual se realizarán los giros. La entidad señaló que comunicará oficialmente las fechas cuando estén dadas las condiciones necesarias para ejecutar el proceso.

Por eso, quienes esperan este pago no deben tomar como válida ninguna fecha concreta que circule fuera de los canales oficiales.

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Qué pasará con Devolución del IVA

La reprogramación alcanza también al cuarto ciclo de la Compensación del IVA, programa que entrega transferencias monetarias a hogares seleccionados según los criterios de focalización establecidos por Prosperidad Social.

Prosperidad Social confirmó que la reprogramación del cuarto ciclo comprende tanto Renta Ciudadana como Compensación del IVA. Ambos pagos serán programados para septiembre, aunque todavía no se publicó una fecha exacta para los giros.

Qué es el Registro Universal de Ingresos

El Registro Universal de Ingresos, RUI, es el sistema utilizado por el Gobierno para mejorar la focalización de subsidios, programas y servicios sociales a partir de información sobre los ingresos de los hogares.

El Decreto 662 de 2026 estableció que las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas deben transitar al RUI como instrumento de focalización desde el 1 de agosto de 2026. Para las personas que ya estaban identificadas o focalizadas mediante el Sisbén al 31 de julio, el proceso de transición puede extenderse hasta el 31 de octubre de 2026.

El DNP explicó que el RUI integra información del Registro Social de Hogares y otras bases administrativas para establecer la situación económica de la población. El Sisbén continúa formando parte de las fuentes de información utilizadas por el nuevo sistema.

Los beneficiarios no deben volver a inscribirse

La reprogramación del cuarto ciclo no obliga a los hogares a realizar una nueva inscripción.

Prosperidad Social indicó expresamente que los beneficiarios no deben pagar trámites ni acudir a intermediarios. Cualquier modificación relacionada con los pagos será comunicada por los canales oficiales de la entidad.

Mientras continúa la revisión del RUI, los hogares deberán esperar la publicación del nuevo cronograma para conocer cuándo comenzarán los pagos de septiembre.