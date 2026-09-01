El Gobierno nacional oficializó este martes una actualización en las escalas salariales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, la cual entrará en vigencia a partir de septiembre de 2026.

La medida se dio a conocer este martes a través de la publicación de la Resolución Conjunta 44/2026 (RESFC-2026-44-APN-MD) en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el teniente general Carlos Presti.

Oficializaron el aumento para las Fuerzas Armadas

La actualización se fundamenta en los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva de la Administración Pública Nacional. Dichas paritarias establecieron una pauta de incrementos salariales de aplicación paulatina proyectada para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026 .

Según los considerandos de la norma, esta pauta salarial del sector público funciona como una “referencia general”, aunque resulta necesario contemplar las particularidades, responsabilidades y exigencias de los regímenes específicos de las Fuerzas Armadas y de seguridad naval .

Con esta recomposición, las carteras de Economía y Defensa buscan “preservar el poder adquisitivo” de los haberes mensuales del personal.

La resolución conjunta es la continuación de la Resolución Conjunta 35, dictada el 17 de julio de 2026, mediante la cual se habían fijado los haberes de ambos sectores para el período correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de este año.

Salarios Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas

Oficiales Superiores:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: de $ 3.603.781 en septiembre a $ 3.783.257 en diciembre.

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: de $ 3.213.781 en septiembre a $ 3.373.834 en diciembre.

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: de $ 2.564.733 en septiembre a $ 2.692.463 en diciembre.

Oficiales Subalternos:

Capitán, Teniente de Navío: de $ 1.454.977 en septiembre a $ 1.527.439 en diciembre.

Subteniente, Guardiamarina, Alférez (rango inicial de oficiales): de $ 1.056.639 en septiembre a $ 1.109.262 en diciembre.

Suboficiales:

Suboficial Mayor: de $ 1.801.887 en septiembre a $ 1.891.625 en diciembre.

Sargento, Cabo Principal: de $ 1.118.305 en septiembre a $ 1.174.000 en diciembre.

Cabo, Cabo Segundo: de $928.903 en septiembre a $975.165 en diciembre.

Tropa Voluntaria:

Voluntario 2da., Marinero 2da.: de $782.991 en septiembre a $821.986 en diciembre.

Escala Salarial de la Policía de Establecimientos Navales

Los salarios del personal de seguridad de la policía naval se actualizaron para el mismo periodo bajo la siguiente progresión de haberes:

Oficiales Jefes:

Comisario Inspector: de $ 1.110.911 en septiembre a $ 1.166.237 en diciembre.

Comisario: de $ 1.066.299 en septiembre a $ 1.119.403 en diciembre.

Oficiales de Personal:

Oficial Principal: de $ 864.990 en septiembre a $ 908.068 en diciembre.

Oficial Ayudante: de $ 545.141 en septiembre a $ 572.290 en diciembre.

Personal de Suboficiales y Agentes: