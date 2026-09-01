En Argentina, el inicio del mes de septiembre estará marcado por una inestabilidad muy marcada y condiciones meteorológicas complejas, las cuales traerán fuertes tormentas y descensos en las temperaturas para este martes 1 y miércoles 2.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional destacó que para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre, la provincia de Río Negro atravesará un período de tormentas y nevadas en diferentes zonas del territorio.

Como consecuencia, habrá temperaturas por debajo de los 0° C y se mantendrán durante toda la semana, con picos de hasta -7° C. Por su parte, las lluvias serán por 48 horas y podrían estar acompañadas de ráfagas de viento helado y granizo .

Se aproxima un temporal con tormentas y heladas

El área que se verá principalmente afectada por las tormentas y la posible caída de nieve en Río Negro es la localidad de Sierra Colorada, perteneciente al departamento de Nueve de Julio.

El pronóstico extendido en Sierra Colorada. Captura SMN

Las lluvias constantes se presentarán desde las primeras horas de la mañana y se extenderán hacía el resto de la jornada. Además, se mantendrán hasta el amanecer del día martes.

En tanto, se recomienda prestarle máxima atención a los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional por los descensos en las temperaturas ya que las condiciones climáticas podrían generar modificaciones en la vida cotidiana.

Así seguirá el clima en Sierra Colorada, Río Negro

Martes 1: mínima de -5°C y máxima de 11°C , con lluvias durante la mañana y la tarde.

Miércoles 2: mínima de 0°C y máxima de 11°C , con cielo mayormente nublado y algunas lluvias.

Jueves 3: mínima de -1°C y máxima de 8°C , con cielo mayormente soleado.

Viernes 4: mínima de -1°C y máxima de 8°C , con nubosidad variable y algunos momentos de sol.

Sábado 5: mínima de -6°C y máxima de 8°C , con cielo mayormente nublado.

Domingo 6: mínima de -7°C y máxima de 10°C , con cielo nublado y sin lluvias previstas.

Lunes 7: mínima de -5°C y máxima de 10°C, con mejores condiciones, cielo parcialmente nublado y presencia de sol.

Empieza septiembre: cómo estará el clima en Buenos Aires

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con tiempo mayormente estable en la Ciudad de Buenos Aires.