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En Argentina, el inicio del mes de septiembre estará marcado por una inestabilidad muy marcada y condiciones meteorológicas complejas, las cuales traerán fuertes tormentas y descensos en las temperaturas para este martes 1 y miércoles 2.
El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional destacó que para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre, la provincia de Río Negro atravesará un período de tormentas y nevadas en diferentes zonas del territorio.
Como consecuencia, habrá temperaturas por debajo de los 0° C y se mantendrán durante toda la semana, con picos de hasta -7° C. Por su parte, las lluvias serán por 48 horas y podrían estar acompañadas de ráfagas de viento helado y granizo.
Se aproxima un temporal con tormentas y heladas
El área que se verá principalmente afectada por las tormentas y la posible caída de nieve en Río Negro es la localidad de Sierra Colorada, perteneciente al departamento de Nueve de Julio.
Las lluvias constantes se presentarán desde las primeras horas de la mañana y se extenderán hacía el resto de la jornada. Además, se mantendrán hasta el amanecer del día martes.
En tanto, se recomienda prestarle máxima atención a los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional por los descensos en las temperaturas ya que las condiciones climáticas podrían generar modificaciones en la vida cotidiana.
Así seguirá el clima en Sierra Colorada, Río Negro
- Martes 1: mínima de -5°C y máxima de 11°C, con lluvias durante la mañana y la tarde.
- Miércoles 2: mínima de 0°C y máxima de 11°C, con cielo mayormente nublado y algunas lluvias.
- Jueves 3: mínima de -1°C y máxima de 8°C, con cielo mayormente soleado.
- Viernes 4: mínima de -1°C y máxima de 8°C, con nubosidad variable y algunos momentos de sol.
- Sábado 5: mínima de -6°C y máxima de 8°C, con cielo mayormente nublado.
- Domingo 6: mínima de -7°C y máxima de 10°C, con cielo nublado y sin lluvias previstas.
- Lunes 7: mínima de -5°C y máxima de 10°C, con mejores condiciones, cielo parcialmente nublado y presencia de sol.
Empieza septiembre: cómo estará el clima en Buenos Aires
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con tiempo mayormente estable en la Ciudad de Buenos Aires.
- Martes 1: Máxima de 17°C y mínima de 10°C. Cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. Sin lluvias.
- Miércoles 2: Máxima de 21°C y mínima de 11°C. Jornada con nubosidad variable. Hacia la noche hay probabilidad de chaparrones aislados (10% a 40%).
- Jueves 3: Máxima de 19°C y mínima de 14°C. Madrugada y mañana con chances de lluvias aisladas (10% a 40%). Mejora por la tarde con cielo parcialmente nublado.
- Viernes 4: Máxima de 17°C y mínima de 9°C. Tiempo estable, con sol y algunas nubes. Sin precipitaciones.
- Sábado 5: Máxima de 15°C y mínima de 8°C. Cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. Sin lluvias.
- Domingo 6: Máxima de 13°C y mínima de 5°C. Predominarán las nubes, pero sin precipitaciones.
- Lunes 7: Máxima de 14°C y mínima de 4°C. Continuará el frío, con cielo mayormente nublado y tiempo estable. Sin lluvias.