Al momento de utilizar el auto hay que tener a mano una serie de documentos, los cuales son obligatorios para circular legalmente y tienen que estar al día. Uno de ellos es el seguro del vehículo y que puede tenerse tanto en formato físico como digital .

En la Resolución N° 517/2019 se estableció que la credencial digital del seguro tiene la misma validez que la física y puede utilizarse en todo el país.

Ante este escenario, en la aplicación Mi Argentina se puede visualizar el seguro y presentarlo, en el caso que corresponda, ante una autoridad de tránsito durante un control, ya sea en calles, avenidas, rutas y autopistas.

Cómo tener el seguro digital en Mi Argentina

La credencial de seguro de Mi Argentina es generada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) con la nomenclatura de la aseguradora de cada vehículo y contiene los datos de la póliza correspondiente.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini

Para tenerla en Mi Argentina y utilizarla para poder conducir sin inconvenientes, se deben seguir los siguientes pasos:

Descargar la app de Mi Argentina, crear la cuenta con los datos personales y validar la identidad. En el caso de tener una, ingresar las credenciales solicitadas.

Dentro de la aplicación, dirigirse a la sección de “Vehículos” y cargar aquellos de los que se tenga la titularidad o la autorización para conducir.

Seleccionar el vehículo en cuestión y visualizar la credencial del seguro, junto con el código QR que proporciona los datos de la aseguradora.

Un paso fundamental

Para poder obtener el seguro en Mi Argentina, es fundamental cumplir con la validación de la identidad dentro de la aplicación.

Si este paso no se realiza, no se podrá visualizar la credencial en cuestión ni el resto de los documentos que contiene la app, como por ejemplo la Licencia de Conducir Digital.

¿Cómo es el seguro digital?

La credencial del seguro automotor digital contiene un código QR en el que se encuentra la información de la póliza.

Este seguro muestra los datos de la aseguradora, el vehículo al que corresponde, la fecha de vencimiento y, fundamentalmente, si se encuentra o no al día.

¿El seguro digital es válido para usar en la ruta?

Efectivamente, el seguro digital de Mi Argentina se puede utilizar al manejar en la ruta. No obstante, es obligatorio que se encuentre vigente y al día ya que, en caso de no estarlo, es motivo de infracción.

Según lo expuesto en la Resolución N° 517/2019, el comprobante del seguro digital cuenta con la misma validez que el físico y está habilitado para enseñar ante las autoridades de tránsito.