Cuando se comete una infracción al conducir es importante cumplir con las multas establecidas para evitar que se acumulen. Sin embargo, no quedan vigentes para siempre y después de una determinada cantidad de tiempo, muchas faltas prescriben.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que, pasado un cierto tiempo sin que el Estado avance con el reclamo, la infracción prescribe y deja de ser exigible.

Qué dice la Ley de Tránsito

El artículo 89 de la Ley 24.449, con la modificación de la Ley 26.363, fija dos plazos de prescripción según la gravedad de la falta: dos años para las infracciones leves y cinco años para las faltas graves y las sanciones.

La gravedad de las multas puede modificarse según el tipo de infracción.

La misma norma aclara que ese plazo se corta si el conductor comete una nueva falta grave o si hay un juicio contravencional, ejecutivo o judicial en curso.

Cuánto tiempo tiene que pasar para que prescriba una multa

En la práctica, esto significa que una multa por una falta leve, como exceder hasta un 10% el límite de velocidad puede prescribir a los dos años si no hubo ninguna actuación que interrumpiera el plazo.

En cambio, si la infracción fue calificada como grave, según los lineamientos de la Ley Nacional de Tránsito, el Estado tiene hasta cinco años para reclamarla. Pasado ese lapso, la multa prescribe y deja de ser obligatorio abonarla.

No obstante, la acumulación de multas puede traer diferentes inconvenientes al momento de renovar la licencia de conducir o de vender un vehículo, por lo que siempre se recomienda regularizar la situación y evitar que se junten muchas infracciones.

Cómo es en CABA y Provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley 451, que establece un plazo único de cinco años para todas las faltas, sin distinguir entre leves y graves. El cómputo se cuenta desde la fecha de la infracción, salvo que haya existido una notificación fehaciente al conductor, en cuyo caso el plazo empieza a correr desde ese momento.

En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, se mantiene el esquema de la ley nacional: dos años para las faltas leves y cinco para las graves, conforme al artículo 89 de la Ley 24.449.

Cómo solicitar la baja

Para pedir la baja de una multa prescripta, hay que presentar el reclamo ante el juzgado de faltas o el organismo de tránsito que emitió el acta, independientemente de la jurisdicción que sea, acompañando la documentación correspondiente.

En este punto, el organismo verificará la fecha de la infracción, su calificación legal y si existieron notificaciones o actuaciones que hayan interrumpido el plazo.

Por su parte, al momento de iniciar el reclamo se debe presentar el DNI, licencia de conducir, papeles del vehículo y, en el caso que corresponda, la cédula, junto con el descargo pertinente.