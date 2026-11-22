Conductores que acumulen 12 puntos de penalización no podrán solicitar la reexpedición del documento de manera inmediata, sino que deberá esperar un plazo de tres años.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla que la acumulación de ciertas penalizaciones puede derivar en la cancelación de la licencia de conducir. Quienes incumplan las normas pueden perder hasta 12 puntos en el documento, por lo que resulta importante respetar los lineamientos.

La normativa capitalina establece un esquema de puntos que se descuentan del historial de los conductores cuando cometen determinadas infracciones.

En la Ciudad de México, los conductores podrán solicitar la licencia permanente Tipo A para vehículos particulares hasta el 31 de diciembre de 2026. Fuente: ChatGPT

No obstante, el pago de la multa no implica la eliminación de los puntos correspondientes, ya que ambas sanciones se aplican de manera independiente.

¿Qué dice el artículo 66 del Reglamento de Tránsito?

Este punto establece que los conductores pueden perder su licencia cuando acumulen un total de 12 puntos de penalización por cometer infracciones.

La Secretaría es la encargada de contabilizar estas sanciones a partir de las boletas emitidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tomando como referencia los datos de la licencia de quien cometió la falta.

La cantidad de puntos descontados dependerá de la infracción y de las penalizaciones previstas para cada conducta dentro del reglamento. Sin embargo, si una multa es anulada mediante una resolución judicial o administrativa, la autoridad deberá eliminar los puntos correspondientes del registro del conductor.

Es importante tener en cuenta que la acumulación de puntos no reemplaza el pago de las multas económicas. Por lo tanto, quienes cometan una infracción deberán cumplir tanto con la penalización en su licencia como con el abono de la sanción monetaria que corresponda.

¿En cuánto tiempo se borran los puntos?

Los puntos de penalización tendrán una vigencia de un año desde la fecha en que se emita la boleta de sanción. En caso de que una licencia sea cancelada por alcanzar el límite de 12 puntos, su titular deberá esperar tres años para solicitar una nueva expedición.

Por último, quienes conduzcan durante ese período pese a tener la licencia cancelada se exponen a sanciones adicionales: el vehículo será trasladado al depósito correspondiente y deberán pagar una multa equivalente a 180 veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Por qué te pueden quitar puntos del carnet de conducir?

Los principales motivos por los que un conductor puede perder puntos o sufrir la suspensión o cancelación de la licencia en la Ciudad de México son:

No respetar los semáforos: ignorar las señales luminosas puede restar 3 puntos si la infracción es detectada por un agente de tránsito o 1 punto si se registra mediante sistemas tecnológicos.

Acumular 12 puntos de penalización: alcanzar este límite provoca la cancelación de la licencia y obliga a esperar tres años para solicitar una nueva.

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias narcóticas: puede derivar en la suspensión o cancelación del permiso.

Presentar documentación falsa: utilizar documentos apócrifos para obtener la licencia constituye una causa de sanción.

Acumular determinadas suspensiones: reincidir en infracciones que ya generaron la suspensión del permiso puede ocasionar su cancelación.

Participar en accidentes viales graves: los siniestros con consecuencias graves también pueden motivar la suspensión o cancelación de la licencia.

Por lo tanto, respetar las señales de tránsito y las disposiciones establecidas en el reglamento resulta fundamental para evitar multas, perder puntos en la licencia y exponerse a la cancelación del documento.