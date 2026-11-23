En vías de un solo sentido con división, la señal SR-35A prohíbe pasar del cuerpo izquierdo al derecho para evitar maniobras riesgosas.

Una señal de tránsito con una línea recta y una flecha que la atraviesa con una franja roja puede generar dudas entre los conductores, pero su significado está establecido en la normativa vial de México. Se trata de la señal restrictiva SR-35A, que prohíbe cambiar hacia los carriles del cuerpo derecho de una vialidad de un solo sentido.

El Manual de Señalización explica en qué situaciones debe colocarse y por qué es importante respetar esta indicación: evitar maniobras riesgosas en tramos donde los carriles están separados por un elemento divisorio.

¿Qué significa la señal de tránsito SR-35A con una línea recta y una flecha que la corta?

La señal SR-35A se denomina oficialmente “Prohibido cambiar a los carriles de la derecha en el mismo sentido de circulación”. Su función es advertir que los automovilistas no pueden pasar del carril o los carriles del cuerpo izquierdo hacia los del cuerpo derecho de una misma vialidad.

Según el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), esta señal pertenece a la categoría de señales restrictivas, que establecen prohibiciones y limitaciones para regular el tránsito.

Va en tramos de un solo sentido separados por camellón o divisoria con aperturas; cruzar en puntos no habilitados genera riesgos viales. Fuente: Magnific

¿En qué lugares se coloca esta señal?

No se trata de una indicación que se encuentre en cualquier calle o carretera. Su instalación está prevista para vialidades de un solo sentido de circulación cuyos carriles estén separados por un camellón u otro elemento divisorio.

De esa manera, esta señal restrictiva publicada por Vialidad Total puede encontrarse en sectores donde existen aperturas en las fajas separadoras, es decir, espacios que permiten conectar ambos sectores de circulación.

¿Por qué es importante respetar esta indicación?

La prohibición busca evitar maniobras que pueden representar un riesgo para quienes circulan por la vialidad. Cambiar de un cuerpo de circulación a otro en un punto no habilitado puede generar conflictos con los vehículos que ya transitan por ese sector.

Por eso, los conductores deben prestar atención a la señalización y mantener su recorrido dentro del cuerpo de circulación correspondiente, sin realizar cruces que estén expresamente prohibidos.