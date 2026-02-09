El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, además de vientos inestables. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal en las provincias de Salta y Jujuy. La tormenta llegará durante la tarde del lunes 9 con vientos sentido sudoeste y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 20 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 21° y 31°. El SMN informó que el mal clima se prolongará hasta el miércoles 11. Sin embargo, el viernes 13 por la noche volverán las lluvias y acumularán 14 milímetros. Estas son las zonas en alerta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este miércoles 11. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: