El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de nubes cargadas con fuerte actividad eléctrica que provocarán tormentas. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y caída de granizo. El SMN emitió una alerta por la llegada de un temporal que afectará principalmente al sur de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro. La tormenta comenzó durante la madrugada de este lunes 9, con vientos del sector sudoeste y abundante caída de agua. Además, en Río Negro se esperan fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 80 km/h el martes a la tarde-noche. Según el pronóstico oficial, las malas condiciones climáticas regresarán el martes a la noche con tormentas aisladas, y volverán a repetirse el sábado durante todo el día. Según el mapa del pronóstico del SMN, las localidades con mayor impacto del temporal serán: El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este miércoles 11. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico, con máximas que no superarán los 29°C. El organismo dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días: