El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un frente frío con nubes negras que cambiará drásticamente el clima. Ingresarán nubes negras que traerán intensas tormentas con lluvias acumuladas de hasta 65 milímetros. El diluvio se extenderá a lo largo de 72 horas seguidas y estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. El SMN emitió una alerta roja por la llegada de un fuer temporal a la provincia de Jujuy. El pronóstico del clima indica que la tormenta llegará durante la madrugada del martes con vientos sentido este y se prolongará hasta la noche. Para el miércoles, se espera que las condiciones ambientales mejoren con unas horas de sol pleno y cielo despejado durante la tarde. Sin embargo, conforme pasen las horas, las nubes volverán con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El jueves será uno de los días más intensos, ya que se espera un total de 34 milímetros de agua acumulada y que las lluvias sean continuas durante todo el día. La sensación térmica durante las tres jornadas oscilará entre los 17° y los 29°. Desde el Servicio Meteorológico informaron los cuidados que se deben tener frente a los temporales: El SMN informó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires: