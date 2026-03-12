El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de nubes negras que traerán tormentas con fuerte actividad eléctrica, vientos inestables y lluvias intensas, con acumulados de hasta 18 milímetros en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal que comenzará el viernes por la tarde, afectando primero al sur bonaerense, en localidades como Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. El sábado, las lluvias avanzarán hacia el sudeste, noroeste y centro de la provincia. Aunque el domingo se espera una leve mejora, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes las tormentas regresarán con intensidad, afectando a toda la provincia y llegando a la Ciudad de Buenos Aires alrededor del mediodía. El martes, el temporal volverá a ganar fuerza, con lluvias más intensas y sostenidas sobre el territorio bonaerense. A pesar de varios días con temperaturas más bajas, el SMN anticipa un inicio de semana caluroso, con máximas que podrían alcanzar los 32°C. Si bien gran parte de la provincia registrará lluvias desde el fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires comenzará a sentirlas con mayor intensidad a comienzos de la próxima semana. El SMN difundió el siguiente pronóstico extendido para CABA: