El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de tormentas con fuerte actividad eléctrica que traen ráfagas de viento y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros. El organismo meteorológico lanzó una alerta por la llegada de un temporal a la provincia de San Luis. La tormenta llegó a comienzos de la semana con vientos del norte, ráfagas de hasta 50 km/h y abundante caída de agua que alcanzará los 20 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 17° y 28°. El SMN informó que el mal clima se prolongará hasta el sábado 14 por la mañana. Sin embargo, las tormentas volverán el domingo a la mañana se extenderán hasta el lunes a la noche, con chaparrones. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la provincia: El organismo publicó el pronóstico para CABA y anticipó un inicio de semana con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 26°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 30°C el domingo.