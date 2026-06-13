El siempre agudo analista político Jorge “Turco” Asís puso el foco en la figura de Patricia Bullrich y lanzó una advertencia que, según sus propias palabras, “aturde a los Milei”.

El pronóstico apunta directamente a las crecientes fricciones en la cúpula del poder libertario y al rol determinante que jugará la legisladora en el mediano plazo.

Las diferencias entre la actual senadora nacional —y exministra de Seguridad de la presente gestión— con el presidente Javier Milei y su hermana Karina ya no son un secreto a voces, sino una realidad palpable.

Según el análisis que esboza Asís, la convivencia política entre Bullrich y la mesa chica de la Casa Rosada atraviesa uno de sus momentos más delicados. La tensión con la secretaria General de la Presidencia sería, en este esquema de poder, el principal factor de desgaste en la diaria gubernamental y parlamentaria .

Esta fractura interna volvió a quedar al descubierto de manera descarnada a raíz del reciente escándalo que envuelve a Manuel Adorni. El funcionario se encuentra en el ojo de la tormenta, sospechado de enriquecimiento ilícito, un flanco que Bullrich no dudó en señalar.

La senadora mantuvo una fuerte ofensiva pública para despegarse del caso, marcando un límite ético y político que descolocó a Balcarce 50 y profundizó las heridas con el entorno presidencial, abocado a blindar a sus figuras de extrema confianza.

Claudio Fanchi/NA

El cortocircuito choca de frente con los recientes esfuerzos del Gobierno por aparentar cohesión. Apenas la semana pasada, los principales dirigentes del espacio compartieron la mesa política en un intento por apaciguar las aguas tras la declaración de Adorni y las consecuentes críticas de la exfuncionaria.

Sin embargo, apunta Asís, la foto de unidad parece haber sido apenas un espejismo institucional que no logró barrer bajo la alfombra las desconfianzas de fondo.

En los pasillos del poder, este escenario de tregua frágil ya genera una profunda preocupación de cara al armado electoral de 2027. La Casa Rosada es consciente de que necesita consolidar su base legislativa y territorial, y la figura de Bullrich representa una porción de peso que tracciona a un electorado clave.

La lectura de Asís refleja precisamente el temor del círculo íntimo presidencial: que estas disidencias éticas y de conducción terminen dinamitando la estructura oficialista antes de la próxima contienda ejecutiva.

“Trasciende que Patricia le sugirió a Karina que aplacaría su perversidad si le aseguraban la vicepresidencia, Pero Karina conoce lo suficiente de poder para reaccionar con sensatez al comunicarle a la flamante septuagenaria que semejante pretensión no podía ser posible”, escribió el ex secretario de Cultura de la Nación.