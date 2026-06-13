Este sábado, 13 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este sábado, 13 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2516 - Anillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de junio

1° 2516 11° 0092 2° 1433 12° 0764 3° 4914 13° 4485 4° 1994 14° 7205 5° 2387 15° 9977 6° 8058 16° 6126 7° 4194 17° 4204 8° 2995 18° 6701 9° 7457 19° 7789 10° 2424 20° 4510

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas; refleja vínculos afectivos, acuerdos o metas compartidas.

Un anillo brillante o que encaja bien señala estabilidad; roto, perdido o apretado indica dudas, conflictos o miedo a ataduras.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.