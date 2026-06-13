Este sábado, 13 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.
En este sábado, 13 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2516 - Anillo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de junio
|1°
|2516
|11°
|0092
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|0764
|3°
|4914
|13°
|4485
|4°
|1994
|14°
|7205
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|2387
|15°
|9977
|6°
|8058
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|6126
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|4194
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|4204
|8°
|2995
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|6701
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|7457
|19°
|7789
|10°
|2424
|20°
|4510
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas; refleja vínculos afectivos, acuerdos o metas compartidas.
Un anillo brillante o que encaja bien señala estabilidad; roto, perdido o apretado indica dudas, conflictos o miedo a ataduras.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.