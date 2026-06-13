Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 13 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9248 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de junio

1° 9248 11° 9667 2° 9730 12° 6995 3° 4075 13° 9013 4° 8891 14° 2462 5° 3236 15° 2535 6° 6337 16° 7073 7° 8300 17° 8232 8° 0974 18° 2424 9° 0346 19° 1460 10° 6920 20° 9550

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con El Muerto que habla suele reflejar duelo no resuelto y asuntos pendientes; su voz simboliza el deseo de cierre, perdón o despedida.

También puede ser una advertencia o guía interior: si el mensaje inquieta, invita a poner límites y soltar culpas; si consuela, indica reconciliación y un cambio de etapa.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.