El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la presencia de fuertes tormentas para este miércoles 11 de marzo en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La alerta meteorológica de nivel amarillo que emitió el SMN traerá una fuerte presencia de actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundantes lluvias en cortos períodos. Además, se estima que la precipitación acumulada podría ser de entre 35 y 55 mm. Por su parte, las tormentas se presentarán durante toda la jornada del miércoles con posibilidad de extenderse hacía el jueves y el fin de semana. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas que están bajo la alerta amarilla por la presencia de fuertes tormentas, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h, son: El Servicio Meteorológico Nacional posee cuatro tipos de alertas tempranas, las cuales se utilizan para prevenir a la población frente a diferentes fenómenos climáticos. Por su parte, el SMN compone el sistema de alerta temprana en los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Cada una de ellas significa: