El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de una fuerte tormenta a las provincias ubicadas en el noroeste argentino. El diluvio traerá intensas lluvias por cinco días seguidos con actividad eléctrica y ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico alertó por la llegada de un fuerte temporal a la provincia de Jujuy. Se espera que las lluvias comiencen hoy con un acumulado de 31 milímetros y temperaturas que oscilen entre los 16° y 23°. Las ráfagas de viento sentido norte estarán acompañadas con actividad eléctrica. La tormenta se prolongará durante varios días, incluso durante el fin de semana con una sensación térmica que bajará hasta los 15°. Desde el organismo informaron que las localidades más afectadas serán: El SMN informó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires: