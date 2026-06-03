Se viene un diluvio histórico de 72 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias abundantes en distintos puntos del centro del país.

Llega un temporal durante 48 horas

El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un temporal que afecta a las provincia de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Tucumán, Córdoba y San Luis.

Clima en Argentina.

Las tormentas comenzaran durante la tarde de este miércoles 3 de junio y se extenderán en las jornada del jueves.

Según el pronóstico, el mal tiempo podrá extenderse hasta el fin de semana, según cada una de las regiones afectadas.

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Según los pronósticos analizados por especialistas, el sábado 6 de junio aparece como la jornada con mayores probabilidades de lluvias en Buenos Aires y el AMBA.

Los modelos meteorológicos indican que podrían registrarse lluvias y chaparrones de variada intensidad a partir de las primeras horas del día.

Inicio probable de las lluvias: sábado por la mañana.

Fenómenos previstos: lluvias débiles, chaparrones y períodos de inestabilidad.

Zona afectada: Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

Ambiente: húmedo y con cielo cubierto.

Actualmente, los acumulados previstos se ubican entre 10 y 30 milímetros para el sábado, convirtiéndose en el evento de precipitaciones más relevante del pronóstico extendido.

Las temperaturas oscilarían entre los 13°C y los 17°C, con una sensación térmica influenciada por la humedad y la nubosidad persistente.