Se viene la tormenta del siglo con más de 48 horas seguidas de lluvias intensas, avance de nubes negras y granizo

Santa Cruz mantiene una alerta amarilla por nevadas persistentes, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera un clima adverso para el sudoeste de la provincia, por lo que los vecinos deberán tomar los recaudos necesarios para este martes 26.

Cómo será el clima en Santa Cruz

Se esperan acumulados de nieve de hasta 20 cm, sobre todo en la Cordillera, en localidades como El Calafate y Río Turbio.

Río Turbio : máxima 4°C, mínima 2°C con nevadas fuertes durante la mañana y tarde; y lluvias y nevadas durante la noche.

El Calafate: máxima 4°C, mínima de 2°C con nevadas fuertes durante la mañana y tarde; y lluvias y nevadas durante la noche.

Así estará el clima en El Calafate los siguientes días. Servicio Meteorológico Nacional.

Advertencias por alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes del sudoeste de Santa Cruz deberán tomar los recaudos necesarios tales como conducir con precaución por nieblas y visibilidad muy reducida.

La alerta amarilla por nevada será en Santa Cruz. Servicio Meteorológico Nacional.

Los momentos de visibilidad más afectada:

Encender las luces bajas: activar los faros antiniebla es obligatorio.

Nunca usar luces altas: la niebla está compuesta por minúsculas gotas de agua en suspensión, es como estar literalmente dentro de una nube al ras del suelo. La luz alta rebota en ellas creando un efecto “espejo” blanco que te encandilará a vos y a los conductores que vienen de frente.

No debés encender las balizas como señal de que “se ve poco”: las luces intermitentes de emergencia (balizas) indican que un vehículo está detenido. Usarlas mientras circulas confunde a los demás conductores, quienes podrían frenar de golpe.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con las siguientes temperaturas:

Martes: máxima 17°C, mínima 7°C parcialmente nublado por la tarde y con neblina por la noche.

Miércoles: máxima 15°C, mínima de 9°C con niebla durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.

Así estará el clima en Buenos Aires los próximos días. Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires no padecerá las mismas temperaturas que en la Patagonia, las personas deberán abrigarse ante el descenso de temperatura.