El Servicio Meteorológico alertó por el ingreso de una fuerte tormenta que traerá 48 horas de intensas lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El temporal golpeará las provincias ubicadas al norte del país y hará descender las temperaturas hasta los 12°. El SMN alertó por la llegada un temporal a las provincias de Formosa, Chaco y Misiones. Los chusbascos empezarán durante el jueves y se intensificarán conforme pasen las horas para acumular hasta 40 milímetros de agua. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 69 kilómetros por hora y las localidades bajo alerta son las siguientes: Tras un inicio de semana con temperatura agradable y clima seco, las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el miércoles. Se esperan hasta 12 milímetros acumulados de agua y ráfagas de viento en diversas zonas del Área Metropolitana.