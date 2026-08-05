Las lluvias de fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante los próximos días persistirá un escenario de lluvias fuertes a intensas en gran parte del país debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de una nueva onda tropical por el sureste del territorio nacional.

Aunque el organismo no pronostica la formación de una borrasca como sistema independiente, la interacción de estos fenómenos favorecerá un periodo de precipitaciones abundantes con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos, especialmente entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto. Al mismo tiempo, una onda de calor continuará afectando a varios estados del norte y sureste del país.

Clima fuerte en estos estados

Sonora, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca serían los estados más afectados por las lluvias

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, Sonora será la entidad con el mayor potencial de precipitaciones durante el jueves, ya que se esperan lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el este y sureste del estado. En tanto, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca también figuran entre las entidades con acumulados más importantes debido a la persistencia del monzón mexicano y la circulación de humedad.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar condiciones para deslaves, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El SMN prevé lluvias intensas, posibles inundaciones y deslaves en varios estados, mientras el calor extremo continuará en el norte del país. SMN

Estados con mayor riesgo de lluvias el jueves 6 de agosto:

Sonora: lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Chihuahua: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Veracruz: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, principalmente en el centro y sur.

Oaxaca: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el occidente del estado.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además del riesgo por lluvias, el SMN alertó sobre rachas de viento de hasta 70 km/h en estados del norte y oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas del Pacífico mexicano. En contraste, continuará el ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y de 40 a 45 grados en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

¿Cómo estará el clima hoy miércoles 5 de agosto?

Para este miércoles, el monzón mexicano y la onda tropical número 24 mantendrán lluvias importantes en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país. Los mayores acumulados se pronostican en:

Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. SMN

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

El SMN reiteró que las lluvias fuertes y muy fuertes podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y extremar precauciones en zonas con riesgo de inundaciones, deslaves o crecida de cuerpos de agua.

Además, persistirá la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, mientras el ambiente seguirá siendo muy caluroso en gran parte del norte del país.