El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.24 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 5 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.1% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar bajó 0.59% y en el último año retrocede 7.82%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una clara tendencia bajista: 7 jornadas de descenso y 3 de repunte, con tres caídas iniciales, alzas intermitentes a mitad de periodo y un cierre nuevamente a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.96%, es considerablemente menor que la volatilidad anual de 7.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 2 sugiere un aumento en su valor. Esto indica que, tras un período de fluctuaciones, el Dólar se ha fortalecido en estos últimos días consecutivos.

Este aumento podría reflejar factores económicos favorables que han influido en la demanda de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá o si habrá correcciones en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.