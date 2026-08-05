El truco viral para secar tu ropa un día de lluvias y tormentas: es un secreto que pocos conocen

De tanto en tanto, España enfrenta condiciones climáticas adversas, lo que lleva a la población a tomar precauciones. Cuando se producen lluvias durante toda la jornada, es un desafío secar y lavar toda la ropa lavada. Sin embargo, existen trucos que pueden ayudar a garantizar buenos resultados en esta situación.

Métodos efectivos para secar la ropa en días lluviosos

Ante la imposibilidad de dejar la ropa tendida al aire libre, muchas personas recurren a las redes sociales en busca de técnicas que les permitan resolver el problema del secado. Una de las alternativas más recomendadas por los usuarios es un método llamado “tendido arcoíris”.

Este método consiste en utilizar un tendedero y colgar las prendas de manera estratégica. Se colocan las prendas más grandes o largas en los extremos del tendedero y las más pequeñas en el centro.

De esta manera, se permite la circulación del aire, lo que facilita el secado de las prendas, incluso dentro del hogar y lejos de la luz del sol. Una vez secas, se recomienda rociarlas con un desodorante para telas, lo que ayuda a mantener un aroma fresco y a eliminar cualquier rastro de humedad.

Una de las alternativas más recomendadas por los usuarios es un método llamado "tendido arcoíris". Fuente: Freepik.

Tendido arcoíris, paso a paso

Utiliza un tendero de varias filas : si no dispones de un tendero con varias filas, puedes improvisarlo utilizando cuerdas o perchas. Lo importante es crear diferentes niveles para que las prendas no se superpongan y el aire pueda circular libremente entre ellas. Separa la ropa por tipo : clasifica las prendas por tamaño y peso. Las piezas más grandes y pesadas deben colocarse en los extremos del tendero, mientras que las más pequeñas y livianas se ubican en el centro. Cuelga la ropa con espacio : evita colgar las prendas demasiado juntas, ya que esto dificultará la circulación del aire y prolongará el tiempo de secado. Deja un espacio considerable entre cada prenda para que el aire fluya adecuadamente. Gira las prendas durante el día : para un secado uniforme, es recomendable girar las prendas de vez en cuando durante el día. Esto ayudará a que todas las partes de la ropa se sequen por igual y evitará que se formen marcas o arrugas.

Con estos pasos, el método del “tendido arcoíris” maximiza la eficiencia del secado de la ropa, incluso en días de lluvia.

Alternativas adicionales para un secado efectivo

AIzumi Onuki, experto en orden japonés, sugiere otra técnica para quienes no logran resultados con el método del arcoíris. Esta técnica consiste en extender una toalla sobre una superficie plana y colocar las prendas dentro de ella . Al realizar movimientos rotativos de un lado a otro, se logra un secado parcial y se elimina la humedad de la ropa.

Otros trucos caseros para acelerar el secado

Otros trucos caseros para acelerar el secado. Fuente: Freepik.

Además de las técnicas mencionadas, existen otros trucos caseros para mejorar el proceso de secado: