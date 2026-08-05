Los mayores acumulados se concentrarán en el occidente y noroccidente durante la mitad de la semana.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este miércoles 5 de agosto persistirá el crecimiento de nubes de tormenta sobre amplias zonas del occidente y noroccidente de Colombia, con posibilidad de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, caída de granizo y vendavales que podrían alcanzar ráfagas cercanas a los 60 km/h en algunos sectores expuestos.

De acuerdo con el comunicado especial del Ideam, las precipitaciones más importantes se mantendrán sobre las regiones Pacífica y Andina, mientras que otras áreas del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía tendrán lluvias de intensidad variable. La entidad explicó que el comportamiento atmosférico está asociado al tránsito de sistemas tropicales que continúan favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas.

Aunque el pronóstico cubre varios departamentos, el llamado de atención se concentra especialmente en las zonas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia y mayor actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

¿Qué departamentos tendrán lluvias fuertes este miércoles 5 de agosto?

Según el pronóstico oficial del Ideam, las lluvias moderadas a fuertes se concentrarán en:

Chocó

Antioquia

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Caldas, Risaralda y Quindío (Eje Cafetero)

Sectores del occidente de la región Caribe

Además, se prevén lluvias ligeras a moderadas con focos localmente fuertes en Santander, Norte de Santander, el piedemonte llanero y zonas de la Amazonía.

En estas áreas podrían desarrollarse tormentas de rápida evolución, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas fuertes de viento.

¿Dónde se esperan granizo y vendavales de hasta 60 km/h?

El Ideam indicó que las tormentas más intensas podrían generar granizo de manera localizada, especialmente en sectores montañosos de la región Andina donde la nubosidad convectiva alcance mayor desarrollo vertical.

En cuanto al viento, el pronóstico nacional señala que en distintas regiones se presentarán ráfagas fuertes. En el Caribe colombiano ya se registran vientos sostenidos elevados, y durante las tormentas del miércoles podrían presentarse vendavales cercanos a 60 km/h, capaces de derribar ramas, afectar techos livianos y generar caída de árboles en zonas urbanas y rurales.

Las autoridades recomiendan estar atentos a cambios bruscos del tiempo durante la tarde y la noche.

¿Por qué aumentaron las tormentas en Colombia esta semana?

El incremento de lluvias se debe al paso de la Onda Tropical No. 33, que continuará influyendo sobre el occidente del país. El Ideam también advirtió que una nueva onda tropical ingresaría hacia el final de la semana , favoreciendo nuevamente el aumento de nubosidad y precipitaciones.

La combinación de humedad, altas temperaturas y circulación atmosférica está favoreciendo el crecimiento de nubes de tormenta en gran parte del territorio nacional.

¿Qué pasará en Bogotá durante el miércoles 5 de agosto?

Para Bogotá, el Ideam prevé un aumento progresivo de la nubosidad a partir del miércoles, con posibilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 21 °C, con vientos propios de la temporada.

Aunque la capital no aparece entre las zonas con lluvias más intensas, sí se espera un cambio de tiempo respecto al inicio seco de la semana.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias fuertes en Colombia?

El pronóstico oficial indica que el jueves 6 de agosto habría una disminución relativa de las precipitaciones frente a los días anteriores; sin embargo, continuarán los chubascos y lluvias moderadas en sectores del occidente y noroccidente del país.

Los mayores acumulados del jueves se concentrarían nuevamente en Chocó, Antioquia, Córdoba, el norte de la región Andina y el occidente de la Amazonía, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente sobre las zonas con mayor susceptibilidad a crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones por tormentas.