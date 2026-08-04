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Tras un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas adversas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de un fuerte temporal.

El clima estará marcado por una tormenta que se extenderá a lo largo de 48 horas con caída de granizo y nieve. Las ráfagas de viento escalarán hasta los 50 kilómetros por hora con una ola de frío polar que hará descender las temperaturas hasta los -1°.

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Qué localidades están bajo alerta roja por tormentas

La alerta roja del SMN aplica principalmente para las localidades de Neuquén y Río Negro ubicadas cercanas a la Cordillera de los Andes.

Se espera que el temporal golpee la región durante la madrugada del martes y se prolongue hasta las últimas horas del miércoles.

Las nubes cargadas de lluvias traerán nevadas y caída de granizo que podría interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

El informe oficial del Servicio Meteorológico detalla que las siguientes localidades serán las afectadas:

  • Chapelco
  • San Martín de los Andes
  • Bariloche
  • El Bolsón
  • Villa La Angostura

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Cambia el pronóstico del clima: cuándo llegan las lluvias según el SMN

El pronóstico extendido de lluvias señala que las precipitaciones volverán a Buenos Aires durante la noche del jueves.

Tras los chubascos, el viernes amanecerá con una mínima de 7° y una máxima de 15° con el cielo despejado. Durante el fin de semana la temperatura bajará aún más hasta os 5° con cielo parcialmente nublado.