La semana inició con fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de la Provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las lluvias se prolongarán a lo largo de dos días seguidos y estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento. Según el organismo, las lluvias se prolongarán a lo largo de todo el lunes con temperaturas mínimas de 18°. La sensación térmica escalará hasta los 20° con un cielo nublado y chubascos constantes que acumularán hasta 28 milímetros. Para el martes se esperan vientos de hasta 69 kilómetros por hora con lluvias a lo largo del día. El Servicio Meteorológico también alertó que las nubes cargadas de lluvias golpearán otras provincias: Las tormentas llegarán para calmar el calor sofocante del norte argentino con lluvias y ráfagas de viento por dos días. Se esperan 42 milímetros acumulados con fuerte actividad eléctrica. La tormenta también afectará corrientes con un acumulado de 41 milímetros y ráfagas de viento. La actividad eléctrica será intensa durante el lunes y martes. Para el inicio de la semana la temperatura mínima estará en 15° junto con nubes negras con precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo seguirá el clima para la Ciudad de Buenos Aires: