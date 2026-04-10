El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta con intensas lluvias y ráfagas de viento al centro del país por 24 horas seguidas. Se espera actividad eléctrica con abundante caída de agua para el fin de semana. El organismo informó que durante la madrugada del sábado ingresarán nubes negras con abundantes lluvias a las provincias de Córdoba y San Luis. Las precipitaciones serán intensas a lo largo del día con su punto más álgido hacia el mediodía. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora con temperaturas oscilantes entre los 14° y 20°. Las localidades bajo alerta son las siguientes: Tras un inicio de semana cargado de tormentas, durante el fin de semana el clima en Buenos Aires será ideal para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13° y los 25°: