Durante años, la isla de la cocina fue el símbolo máximo del diseño moderno. Sin embargo, ahora los especialistas en interiorismo comenzaron a distanciarse del concepto de la isla, especialmente en espacios reducidos, donde ocupa un espacio excesivo y dificulta la circulación. Los decoradores destacan que usar una mesa redonda en la cocina contribuye a organizar mejor el espacio, evita esquinas que obstruyen el paso y permite comer en el mismo lugar sin necesidad de utilizar otra área de la vivienda. Además, al ubicarse junto a la zona de cocción, facilita el proceso de servir la comida. Sumar una mesa de comedor a la cocina trae las siguientes ventajas: Además de la isla, hay otras opciones para renovar la cocina que contribuyen a modificar la imagen sin necesidad de realizar obras significativas: Renovar las puertas o sumar tonos como el blanco, el gris o el azul marino cambia significativamente el ambiente. Además, el granito, el cuarzo y el mármol se mantienen como los materiales más duraderos y sofisticados.