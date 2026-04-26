Durante varias temporadas, las camperas puffer fueron las grandes protagonistas del otoño-invierno. Abrigadas, prácticas y cancheras, se convirtieron en una elección casi automática para enfrentar las bajas temperaturas. Sin embargo, este invierno, un abrigo clásico volvió a imponerse con fuerza en el último tiempo y fue furor en el invierno europeo, desplazando a las camperas. Se trata de una prenda elegante, versátil y atemporal que redefine la forma de vestirse durante los meses más fríos. La gran tendencia del invierno 2026 son los tapados de paño, que regresan como los protagonistas absolutos de los outfits de temporada. Lejos del volumen excesivo de las camperas puffer, este tipo de abrigo propone líneas más limpias, estructura y sofisticación sin resignar abrigo. Además de ser funcionales, los tapados de paño reflejan un cambio en el consumo de moda, con mayor interés por prendas duraderas, versátiles y pensadas para usarse durante varios años. Ya no se trata de seguir modas pasajeras, sino de invertir en piezas que atraviesen distintas temporadas. Los tapados de paño se destacan por múltiples razones que explican por qué se volvieron la opción preferida del invierno: Una de las grandes ventajas del tapado de paño es su facilidad para adaptarse a distintos estilos. Algunas opciones para llevarlo este invierno son: La paleta del invierno 2026 se inclina por tonos neutros y clásicos, ideales para combinar y para que la prenda no pase de moda rápidamente. Estos colores dominan la temporada: