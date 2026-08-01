El nuevo corte de carne que comenzó a destacar en las parrillas argentinas ofrece un sabor jugoso y una textura irresistible, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan impresionar en reuniones familiares o con amigos.

Su preparación es rápida y sencilla, permitiendo disfrutar de una experiencia gourmet sin complicaciones. Probar este corte promete transformar cualquier asado en un festín inolvidable.

Cómo cocinar el nuevo corte en casa

El reciente auge del nuevo corte en las parrillas argentinas despertó el interés de muchos asadores. Este corte, caracterizado por su jugosidad y sabor intenso, se ha vuelto un favorito en el país. Para lograr resultados óptimos, es esencial contar con los utensilios adecuados. Por ello, se destaca la Bifera STONE de 28 cm de Aluminio Forjado con Antiadherente de Hudson, que permite obtener una cocción uniforme.

Su diseño rectangular y superficie antiadherente ayudan a que no se peguen los alimentos, lo que resulta fundamental al trabajar con cortes de carne de mayor tamaño. Además, la Bifera STONE facilita la manipulación, evitando que el corte se deshaga durante la cocción. Al utilizar este producto, se optimiza la experiencia de asado, asegurando que los sabores se concentren adecuadamente.

Nueva línea STONE (Foto: Hudson).

La técnica recomendada consiste en calentar la bifera primero a fuego medio. Al alcanzar la temperatura adecuada, se añade la carne, teniendo en cuenta que los tiempos pueden variar según el grosor del corte. Generalmente, se sugiere un sellado inicial de tres minutos por cada lado. Luego, se puede reducir el fuego para continuar con la cocción, logrando así una textura ideal.

Aspectos a tener en cuenta durante el proceso

Es importante considerar el uso de marinadas o adobos, ya que esto no solo potencia el sabor del corte, sino que también proporciona ternura. La elección de hierbas y especias es fundamental. Un simple adobo con sal, pimienta y ajo puede marcar la diferencia. Además, la Bifera STONE, por su capacidad de distribución del calor, permite que los sabores se integren mejor en la carne.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo de reposo. Tras retirar el corte del fuego, se recomienda dejarlo reposar entre cinco y diez minutos. Este paso es crucial, ya que permite que los jugos se redistribuyan y se mantenga la jugosidad del corte. Utilizar la Bifera STONE para este propósito se revela eficaz, ya que la retención de calor permitirá que el proceso de reposo se ejecute adecuadamente.

Este nuevo corte no solo es ideal para parrillas, sino que también se puede disfrutar en ensaladas o como parte de un plato principal. Utilizar la Bifera STONE de Hudson amplifica las posibilidades de preparación, ofreciendo un sinfín de combinaciones. Así, se logra no solo un asado delicioso, sino también una opción versátil para cualquier ocasión.